به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی، با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های شهر تهران گفت: بار ترافیک در مسیر شرق به غرب بزرگراه های صدراز شهید صیاد شیرازی تا مدرس، شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، زین الدین از شمیران نو تا شهید صیاد شیرازی و بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان نسبتا پرحجم و سنگین هستیم.

وی در ادامه افزود: در مسیر غرب به شرق بزرگراه های حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، آبشناسان از سردار جنگل تا اشرفی اصفهانی، شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد شاهد بار ترافیک نسبتا پرحجم و سنگین است.

سرهنگ شریفی گفت: ترافیک در مسیر جنوب به شمال بزرگراه های نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد نیز نسبتا پرحجم و سنگین است.

وی در پایان به رانندگان توصیه می‌کند با توجه به افزایش حجم تردد در ساعات ابتدایی روز، زمان بیشتری برای سفرهای درون‌شهری در نظر بگیرند و با حفظ آرامش، رعایت فاصله طولی و پرهیز از تغییر مسیرهای ناگهانی، مسیر خود را طی کنند. توجه به جلو و حرکت با سرعت مطمئنه می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تصادفات و روان‌تر شدن تردد در معابر پایتخت داشته باشد.