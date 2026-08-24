هاشمی: ۳ برابر شدن اعتبارات عمرانی خراسان جنوبی با بسیج مدیران محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح دوشنبه در دیدار مدیران دستگاههای اجرایی خراسان جنوبی با نماینده ولیفقیه در استان به مناسبت آغاز هفته دولت، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، شهیدان رجایی و باهنر و شهدای خدمت بهویژه شهید آیتالله رئیسی، اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای تجدید بیعت با شهدا و بهرهگیری از رهنمودهای نماینده ولیفقیه در استان است.
وی با تبریک فرارسیدن ماه ربیعالاول، آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج)، میلاد پیامبر اکرم(ص) و هفته وحدت، افزود: امیدواریم بتوانیم توصیهها و تأکیدات نماینده ولیفقیه را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهیم.
مردم؛ بزرگترین سرمایه نظام
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به شرایط متفاوت هفته دولت امسال، گفت: در سالهای گذشته اعضای دولت توفیق حضور در محضر رهبر معظم انقلاب را داشتند، اما امسال از این نعمت محروم هستیم و این دیدار فرصتی است تا از رهنمودهای نماینده ولیفقیه در استان بهره بگیریم.
هاشمی با بیان اینکه مردم خراسان جنوبی به تدین، دینداری، بصیرت و زمانشناسی شناخته میشوند، افزود: طی یک سال گذشته حوادث تلخی همچون جنگ ۱۲ روزه، حوادث دیماه و جنگ رمضان را پشت سر گذاشتیم، اما مردم در همه این عرصهها پای انقلاب و نظام ایستادند.
وی ادامه داد: امروز بزرگترین سرمایهای که داریم، نعمت ولایت و رهبری و همچنین مردم نجیب و عزیز ایران اسلامی هستند؛ مردمی که با وجود همه دغدغهها و کمبودها پای انقلاب ایستادهاند، چراکه خود را صاحب انقلاب میدانند.
استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: ما به نوکری و خدمتگزاری مردم افتخار میکنیم و در مقابل عظمت، بزرگی، بصیرت و زمانشناسی مردم سر تعظیم فرود میآوریم.
جهاد تبیین؛ وظیفه مدیران و رسانهها
هاشمی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر جهاد تبیین اظهار کرد: امروز دشمن به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه است و نباید اجازه دهیم روایت دستاوردهای نظام در اختیار دشمن قرار گیرد.
وی افزود: کمبودها و کاستیها وجود دارد و کسی منکر آن نیست، اما دشمن به اندازه کافی روی نقاط ضعف تمرکز میکند؛ وظیفه ما این است که داشتهها، پیشرفتها و خدمات نظام را برای مردم تبیین کنیم.
استاندار خراسان جنوبی گفت: سخنرانان، نویسندگان، روزنامهها و فعالان فضای مجازی هرکدام به سهم خود باید عملکرد نظام را تبیین کنند و اجازه ندهند دشمن با روایت یکطرفه، امید مردم را هدف قرار دهد.
هاشمی با اشاره به دیدار خود با رهبر معظم انقلاب بیان کرد: در آن دیدار بر حضور مسئولان در میان مردم، گرهگشایی از مشکلات و خدمت بدون تشریفات تأکید شد و همچنین این نکته مورد تأکید قرار گرفت که مسئولان نماینده عالی یک دولت نیستند، بلکه نماینده عالی نظام هستند.
وی ادامه داد: بنابراین آنچه باید برای مردم تبیین شود، عملکرد نظام جمهوری اسلامی است و هفته دولت فرصت مناسبی برای این جهاد تبیین محسوب میشود.
افزایش اعتبارات عمرانی استان به ۱۱.۵ همت
استاندار خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به اقدامات عمرانی انجامشده در استان گفت: در اوج جنگ ۱۲ روزه نیز پروژههای مهمی در استان به بهرهبرداری رسید که یکی از نمونههای آن تکمیل بخشی از محور بیرجند ـ قائن بود.
هاشمی افزود: این محور پس از ۱۷ سال به مرحله بهرهبرداری رسید و در طول جنگ نیز هشت کیلومتر از آن به بهرهبرداری رسید که برای اجرای این بخش حدود یک همت هزینه شده است.
وی با اشاره به محدودیت اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان اظهار کرد: با توجه به حجم و وسعت خراسان جنوبی، صرفاً با اعتبارات استانی نمیتوان پاسخگوی نیازهای عمرانی استان بود؛ بنابراین همه مدیران پای کار آمدند و برای افزایش اعتبارات تلاش کردند.
استاندار خراسان جنوبی گفت: مجموع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان و اعتبارات ملی در سال ۱۴۰۲ حدود سه همت بود که امروز به ۱۱.۵ همت رسیده است.
هاشمی افزود: این افزایش اعتبارات نتیجه پیگیری و همراهی همه مدیران است و اعتبارات ملی نیز حدود چهار تا چهار و نیم برابر افزایش یافته و منابع قابل توجهی برای اجرای پروژههای استان اختصاص پیدا کرده است.
راهآهن؛ پروژهای راهبردی برای شرق کشور
وی در ادامه به پروژه راهآهن خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: راهآهن از مطالبات جدی مردم استان است که در دولت شهید رئیسی کلنگزنی و عملیات اجرایی آن آغاز شد و در ادامه نیز با جدیت پیگیری شده است.
هاشمی افزود: تاکنون بیش از ۷ هزار میلیارد تومان برای پروژه راهآهن هزینه شده که حدود ۲ هزار میلیارد تومان آن در دولت شهید رئیسی و حدود ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در دولت چهاردهم تأمین و تزریق شده است.
استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: در جریان سفر رئیسجمهور به استان مقرر شد سه هزار میلیارد تومان طی سه سال به پروژه راهآهن اختصاص یابد که این اعتبار در کمتر از یک سال جذب شد و ۸۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز به آن اضافه شد؛ بنابراین مجموع اعتبار سفر رئیسجمهور برای این پروژه به ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید.
وی راهآهن را پروژهای راهبردی برای شرق کشور دانست و گفت: راهاندازی راهآهن علاوه بر آثار اقتصادی و توسعهای، از نظر امنیتی نیز اهمیت دارد و باید روند اجرای آن با جدیت دنبال شود.
انتقال آب؛ یک مطالبه حیاتی
هاشمی با اشاره به پروژه انتقال آب اظهار کرد: موضوع آب برای خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان یک مسئله حیاتی است و پیگیریهای لازم برای اجرای این پروژه ادامه دارد.
وی افزود: در مقطعی فاصلهای در روند اجرای پروژه ایجاد شد، اما با توجه به اهمیت موضوع برای مردم شرق کشور، اجرای آن باید با جدیت دنبال شود.
مسکن و واگذاری زمین در دستور کار است
استاندار خراسان جنوبی همچنین با اشاره به دغدغههای موجود در حوزه مسکن گفت: موضوع واگذاری زمین و نهضت ملی مسکن از جمله مسائلی است که با جدیت دنبال میکنیم.
هاشمی افزود: بخشی از زمینها واگذار شده و واگذاری بخش دیگری نیز در حال انجام است و تلاش مجموعه مدیریت استان این است که بتوانیم بیشترین رضایت ممکن را در جامعه فراهم کنیم.
وی گفت: مدیران استان شبانهروز برای رفع مشکلات مردم تلاش میکنند و هر آنچه در توان مجموعه مدیریت استان باشد برای حل مسائل مردم انجام خواهیم داد.
آسیبهای اجتماعی و عفاف و حجاب؛ تکلیف شرعی مدیران
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به دغدغههای فرهنگی و اجتماعی استان اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که همه مدیران باید به صورت جدی دنبال کنند، مسائل مربوط به ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی و همچنین عفاف و حجاب است.
هاشمی افزود: همه ما در این حوزه تکلیف شرعی داریم و باید با توجه به جایگاه ویژه خراسان جنوبی در زمینه تدین، دینداری و فرهنگ دینی، این مسائل را با جدیت دنبال کنیم.
وی ادامه داد: خراسان جنوبی در حوزههای فرهنگی و اجتماعی همواره سرآمد بوده و باید تلاش کنیم این جایگاه حفظ و تقویت شود.
خراسان جنوبی؛ محور وحدت و امنیت
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت، گفت: امروز خراسان جنوبی به عنوان محور وحدت شناخته میشود و این موضوع مرهون هدایتهای نماینده ولیفقیه در استان است.
هاشمی افزود: وحدت، امنیت و آرامش استان سرمایه بزرگی است و مجموعه مدیریت استان خود را مکلف میداند در مسیر رهنمودهای نماینده ولیفقیه حرکت کند.
وی با اشاره به سفر اخیر خود به فراه افغانستان اظهار کرد: والی فراه برخلاف عرف معمول، برای استقبال از نماینده جمهوری اسلامی ایران حدود ۱۱۷ کیلومتر مسیر را طی کرد که این اقدام نشاندهنده جایگاه و اثرگذاری جمهوری اسلامی ایران در منطقه است.
استاندار خراسان جنوبی افزود: در دیدار با مسئولان و فعالان اقتصادی افغانستان، همه از خدمات جمهوری اسلامی ایران قدردانی کردند و حتی والی فراه اعلام کرد که مردم این منطقه از شهادت آیتالله رئیسی متأثر و غمگین شدهاند.
پایان پروژهای پس از ۱۷ سال
هاشمی با اشاره به پروژههای مرزی استان گفت: یکی از پروژههایی که پس از ۱۷ سال به نتیجه رسید، تأثیر مستقیمی بر اقتصاد مردم منطقه، صادرات و معیشت مرزنشینان دارد.
وی ادامه داد: ظرفیتهای مرزی، صادرات، معیشت مردم و موضوعاتی مانند کولبری باید به عنوان فرصتهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و از این ظرفیتها برای تقویت اقتصاد مردم منطقه استفاده شود.
رجایی؛ الگوی خدمت برای رضای خدا
استاندار خراسان جنوبی در پایان با گرامیداشت یاد شهید رجایی گفت: همیشه به همکارانم میگویم شهید رجایی تنها ۲۸ روز رئیسجمهور بود، اما نام و یاد او ماندگار شد؛ چراکه کار را برای رضای خدا انجام میداد.
هاشمی افزود: وقتی کار برای خدا باشد، خداوند به انسان عزت و آبرو میدهد و امیدواریم بتوانیم در مسیر شهید رجایی، شهید باهنر، شهدای خدمت و بهویژه شهید آیتالله رئیسی گام برداریم.
وی در پایان از نماینده ولیفقیه، دفتر ایشان و مدیران دستگاههای اجرایی استان قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با توکل به خدا، توسل به شهدا و بهرهگیری از توصیههای نماینده ولیفقیه، خادمان شایستهای برای مردم خراسان جنوبی باشیم.
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