سیدحمید کلانتری در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت پیگری بازگشت تعاونی های اعتبار به بازار پولی کشور و مذاکرات انجام شده با بانک مرکزی گفت: در این زمینه تلاش می شود و در حال هماهنگی هستیم، همچنین برای ایجاد و گسترش تعاونی های سهامی عدالت برنامه ریزی داریم.

معاون تعاون وزارت کار اظهارداشت: در زمینه تشکیل تعاونی های سهامی که از تعاونی های نوع جدید محسوب می شوند، تلاش می کنیم. از سویی از ایجاد تعاونی های توسعه و عمران شهرستان که می تواند کل فعالیت‌های اقتصادی شهرستان‌ها را تحت پوشش قرار دهد، حمایت می کنیم.

این مقام مسئول در وزارت کار تصریح کرد: حدود ۸۰ تعاونی توسعه و عمران شهرستانی قرار است در سال جاری تشکیل شود و مقدمات کار در این بخش فراهم شده و موسسان آن باید کارها را آماده کنند تا تشکیل تعاونی نهایی و آماده فعالیت شود.

به گزارش مهر، پیش از این مقامات وزارت کار از برنامه ریزی و مذاکره با بانک مرکزی برای فراهم شدن ورود تعاونی های اعتباری به بازار پولی کشور خبر داده بودند. تاکنون برخی از این تعاونی ها توانسته اند مجوز فعالیت اعتباری و مالی خود را از بانک مرکزی دریافت کنند.

بانک مرکزی در تابستان امسال اسامی ۱۴۵ تعاونی اعتباری که موفق به اخذ مجوز فعالیت شده بودند را در پرتال خود قرار داد، همچنین مطرح بوده که ۶۰۰ تعاونی اعتباری در حال طی مراحل اخذ مجوز هستند.