قانون جديد بازار سرمايه نمي تواند مشكلات ساختاري بورس را اصلاح كند

مرتضي عزيزي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري" مهر" به نقص هايي كه درساختار جديد بازار بورس وجود دارد، اشاره كرد واذعان داشت: با توجه به نقص هايي كه در ساختار جديد بازاربورس وجود دارد به اين نتيجه مي رسيم كه اين نقص ها به اين زودي ها قابل اصلاح نيست. بنابراين به نظرمي رسد قانون جديد بازار سرمايه نتواند مشكلات بورس ما را اصلاح نمايد.

اين كارشناس بازارسرمايه دليل اصلي افت شاخص را عوامل خارجي عنوان كرد وافزود: دليل اصلي افت شاخص ها در بازار بورس ايران فشارهايي است كه از خارج به بازار اعمال مي شود. در نتيجه اگر التهابات هسته اي برطرف شود بازاربورس رونق مي يابد.

وي درادامه تدوين آيين نامه انضباطي شركت‌ها را مثبت ارزيابي كرد وگفت : با توجه به اطلاع رساني كه صورت مي گيرد تدوين آيين نامه انضباط شركت‌ها مي تواند وضعيت بازاربورس را به مراتب بهتر از امروز كند.

عزيزي ادامه داد : با تدوين آيين نامه مذكور، سهامداران شركت‌ها مي توانند خيلي از مشكلات خود را بازگو كنند وهمين موضوع مي تواند خيلي راه گشا باشد.

مديرعامل شركت سرمايه گذاري درادامه وضعيت فعلي بازار را جهت سرمايه گذاري منفي ارزيابي كرد واذعان داشت : بازار درشرايط فعلي شرايط مناسبي براي سرمايه گذاي ندارد وبا مشخص شدن پرونده انرژي هسته اي ايران وضعيت بازاربه مراتب بهترخواهد شد.

عزيزي گفت: درشرايط فعلي به سهامداران خرد توصيه مي كنم سهم هاي خود را به علت مناسب نبودن قيمت‌ها نفروشند.

وي ادامه داد: به سهامداران توصيه مي كنم براي خريد سهم وارد بازارشوند چون قيمت ها دربازاربورس ايران درحال حاضر براي خريد مناسب است.