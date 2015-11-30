۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۷:۰۴

اطلاعیه جدید قطع آب در مناطقی از تهران

آبفای استان تهران اعلام کرد: از امشب تا صبح فردا (سه‌شنبه) آب در مناطقی از محله وحیدیه و تهران نو قطع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان تهران آمده است: برای انجام عملیات عمرانی آبرسانی در بخشی از محله وحیدیه، از ساعت ٢٣ امشب (دوشنبه نهم آذرماه) تا ساعت چهار صبح فردا (سه شنبه دهم آذرماه) قطع و افت فشار آب رخ خواهد داد.

محدوده قطع آب از شمال خیابان شهید مدنی و از جنوب خیابان دماوند است. این محدوده از شرق به مسیل باختر و از غرب به خیابان سبلان جنوبی منتهی می شود.

محدوده قطع آب در منطقه وحیدیه از شمال به خیابان دماوند و از جنوب به پادگان دوشان تپه می رسد، همچنین از شرق خیابان ٢٧ متری اشراق و سمت غرب خیابان ١٥ متری اول را در بر می گیرد.

تانکرهای آبرسانی برای تامین آب شرب شهروندان در محل مستقر خواهند بود.

