ارازل و اوباش دنبال تغییرات در باشگاه فولاد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش بختیاری زاده که شامگاه امروز در غیاب سرمربی تیم در نشست خبری پایان بازی تیمش در برابر استقلال اهواز شرکت کرده بود، اظهار کرد: یکی از نکات جالب این بازی این بود که هر دو تیم برای کسب پیروزی وارد میدان شده بودند و انصافا بازی خوبی هم از آب درآمد.

وی افزود: در این دیدار، فرصت های خوبی برای گلزنی به دست آوردیم ولی بازیکنان به علت استرس بالایی که دارند، نتوانستند به خوبی عمل کنند به گونه ای که کاملا واضح بود که آنها با استرس بازی می کردند.

بختیاری زاده تصریح کرد: هواداران حق دارند به وضع فولاد اعتراض کنند ولی این واقعیت را باید قبول کنند که با این اعتراض ها، تیم ما در نتیجه گیری به مشکل برمی خورد.

مربی فولاد خوزستان در خصوص اعتراض ماتیاس چاگو بازیکن خارجی فولاد در جریان بازی نیز گفت: واقعیت این است که من اعتراضی از سوی این بازیکن در زمین ندیدم ولی در هر صورت او حق اعتراض به نحوه مدیریت تیم را ندارد.

وی با اشاره به اینکه فولاد به شدت به جذب چند بازیکن برای نیم فصل دوم نیاز دارد، اظهار کرد: ما می توانیم دو بازیکن خارجی که یکی از آنها باید آسیایی باشد را جذب کنیم و در این میان چند بازیکن را مدنظر قرار داده ایم. البته چهار بازیکن ایرانی نیز مدنظر ما هستند که قصد داریم آنها را برای تقویت تیم خود جذب کنیم.

بختیاری زاده با اشاره به درگیری های اخیر در تمرینات تیم فولاد اظهار کرد: کسانی که چنین کارهایی می کنند را هوادار فولاد نمی دانم ولی باید بدانید که یک سری ارازل و اوباش به دنبال ایجاد تغییرات دلخواه خود در باشگاه فولاد هستند. اگر هواداران واقعی فولاد به من اعتراض کند من قطعا حق را به آنها می دهم و در برابر آنها اعتراض نمی کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته سیزدهم لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر امروز تیم های همشهری فولاد و استقلال به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی را فولاد با نتیجه دو بر یک و آن هم با یک گل از روی نقطه پنالتی در دقیقه ۹۴ به سود خود به پایان برد.