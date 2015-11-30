بزرگ ترین موزه فرش کشور در اراک ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کارگر، بعد ازظهر دوشنبه در جلسه شورای شهر اراک افزود: زمینی که مورد نظر سازمان میراث فرهنگی برای ساخت موزه فرش اراک در نظر گرفته شده در پارک ملت این شهر قرار دارد که مکان مناسبی برای این موزه است.

وی ادامه داد: در صورتی که مشکلات حقوقی زمین حل شود و این زمین واگذار گردد به زودی کار طراحی و ساخت موزه فرش با همکاری استانداری مرکزی و شهرداری آغاز می شود و در یک پروژه دوساله پایان می یابد.

کارگر اظهار داشت: با ساخت این موزه در اراک شاهد شکوفایی مجدد این هنر در استان مرکزی خواهیم بود و این اقدام یک رخداد تاریخی برای هنر فرش در استان مرکزی و کشور است.

مدیرکل موزه های سازمان میراث فرهنگی کشور تصریح کرد: در تبریز موزه فرش با جمع آوری تنها سه تخته فرش در حال ساخت است و امروز این شرایط برای موزه فرش اراک با ۱۲۰ تخته فرش نفیس که توسط یکی از تجار فرش اراک به نام حسینجانی از اقصی نقاط جهان جمع آوری شده، فراهم است.

وی اظهار داشت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری علیرغم تعهدش در مورد اینکه هیچ موزه جدیدی را احداث نکند و به تکمیل موزه های نیمه کاره بپردازد اما در این مورد برای ساخت موزه بزرگ فرش اراک استثنا قایل شده است.

کارگر تصریح کرد: به اهداکننده فرش های نفیس اراک پیشنهاد شده که اگر در این شهر، شرایط برای ساخت موزه فرش فراهم نیست این موزه در تهران ساخته شود اما وی اصرار دارد این اتفاق در زادگاهش اراک محقق شود.

مدیرکل موزه های سازمان میراث فرهنگی کشور ادامه داد: اگرچه امروز فرش به عنوان یک وسیله پوشش زمین دیده می شود اما اگر به آن به عنوان یک اثر هنری بنگریم می بینیم کاملا بعد ثانویه و هنری دارد.

وی افزود: فرش امروز به یک اثر هنری که از تاریخ، هنر، گذشته، نبوغ، خلاقیت و جهان بینی با ما صحبت می کند، به سند تاریخی و هویت جامعه ما تبدیل شده است.

کارگر اظهار داشت: فرش بافی در واقع خلق هنر است، هنری که انسان ها در طول تاریخ و در مسیر زندگی آن را آموخته اند.

در ادامه جلسه، ابراهیم حسینجانی تاجر فرش ایرانی در آلمان و اهداکننده ۱۲۰ تخته فرش نفیس به موزه فرش اراک گفت: قدمت این فرش ها از ۷۰ تا ۴۰۰ سال است و برخی از این فرش ها مربوط به دوران شاه طهماسب صفوی است.

وی اظهار داشت: ۴۵ سال برای جمع آوری این فرش های نفیس تلاش کرده ام و این فرش های ایرانی را از کشورهای مصر، سوریه، عراق، اتریش، آلمان، امریکا و دیگر کشورها جمع آوری کرده ام.

حسینجانی گفت: علاقمندم برای شهر و کشورم یک کار ماندگار انجام دهم و این فرش ها سرمایه های ملی و فرهنگی ما هستند.

گفتنی است به پیشنهاد حسینجانی، مقرر است نام «موزه شهدای اسلام» برای موزه فرش اراک انتخاب شود.