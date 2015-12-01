برنامه ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که به نمایندگی از دکتر روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست سران تغییرات آب و هوایی پاریس حضور دارد، در محل این اجلاس سخنرانی کرد.

معاون رئیس جمهور کشورمان ضمن تاکید بر نقش مهم این اجلاس در تدوین رژیم نوین حقوقی جهانی بر تغییرات آب و هوا و ابعاد گسترده و پیچیده آن، گفت: برای تضمین توفیق توافقنامه پاریس در انتهای کاپ ۲۱، رعایت چند نکته ضروری است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران افزود: توافقنامه آتی باید متوازن در تمامی عناصر ۶ گانه ADP باشد و ذیل اصول و مفاد کنوانسیون تغییرات آب و هوا، به ویژه «اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت با توانمندی های متناظر» به نتیجه برسد.

وی با یادآوری ضرورت برخورداری توافقنامه آتی از نوآوری در الزامات و ابزارهای اجرا، همچنین مبتنی بودن بر رویکردهای تشویقی برای مشارکت تمامی کشورهای عضو کنوانسیون، خاطرنشان کرد: صداقت در تعهدات و جبران تعهدات گذشته از امروز تا قبل از سال ۲۰۲۰ بسیار کلیدی است.

توافقنامه پاریس به گونه ای باشد که همه کشورها با افتخار به آن ملحق شوند

ابتکار ضمن تاکید بر ضرورت قابل اجرا بودن توافقنامه، تصریح کرد: توافقنامه پاریس باید به گونه ای باشد که همه کشورها با افتخار به آن ملحق شوند و در مقابل نسل های حاضر و آتی به آن افتخار کنند که لازمه این امر عدم نادیده گرفتن کشورها اعم از آسیب پذیرترین کشورهای کوچک جزیره ای و کمتر توسعه یافته تا کشورهای ثروتمند پیشرفته در توافقنامه آتی است.

معاون رئیس جمهور کشورمان افزود: باید اطمینان حاصل کنیم که توافقنامه آتی، بر مشارکت داوطلبانه اعلامی کشورهای در حال توسعه در قالب INDC، واکنشگرا باشد. این دستاورد مهم همکاری صادقانه کشورهای در حال توسعه را که از سال ۱۹۹۲ تا امروز در پاریس، بی نظیر است، به عنوان بزرگترین سرمایه معنوی این توافقنامه قلمداد و بر روی آن پایه های تلاش واقع بینانه خود را استوار سازیم. برای کشورهای در حال توسعه همواره INDC و برای توسعه یافته ها NDC خواهد بود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: توافقنامه آتی باید ابزار و شتاب لازم برای سیر به سمت اقتصاد کم کربن و مقاوم در برابر تغییرات شدید آب و هوایی را برای همگان و به ویژه کشورهای در حال توسعه اثرگذار، برای سرمایه گذاری خارجی به منظور دستیابی به تعدیل و سازگاری در خود جای داده باشد.

وی تاکید کرد: دولت ها در این مورد باید راهبری پیشتازانه ای را عهده دار شوند و بخش خصوصی را به تحرک درآورند.

لزوم اتخاذ رویکرد منطقی در توافقنامه پاریس

ابتکار ضمن یادآوری اهمیت برخورداری توافقنامه آتی از رویکردی منطقی، گفت: این نیاز هم اکنون مهم ترین نیاز دو هفته آینده بوده که رهبران سیاسی کشورها در ترسیم "بسته عملی پاریس" (Pragmatic Paris Package) که هر دو مقطع پیش و پس از ۲۰۲۰ را در بر می گیرد، مشارکت بلند پروازانه از خود نمایان سازند. بنابراین اعتقاد و حمایت سیاسی راستین طلب می کند.

معاون رئیس جمهور کشورمان اضافه کرد: باید اطمینان حاصل کنیم که توافق آتی، نیازهای بلادرنگ اثر اجرای آن را در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و به ویژه اقدامات واکنشی (Respons Measures) و فعالیت های تبعی آن را در اهداف توسعه پایدار و رشد اقتصادی این کشورها را علاوه بر خسارت و ویرانی (Loss&Damage) مانند پدیده ریزگردها را در بر گیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر پایبندی ایران به آرمان های ۱۷ گانه توسعه پایدار، تصریح کرد: بسته ۱۵ گانه سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی رهبر معظم انقلاب را تکلیف قانونی خود در سطح قانون اساسی دانسته و آن را دنبال خواهیم کرد.

وی اشاره ای هم به اقدامات تعدیلی ایران قبل از ۲۰۲۰ داشت و اظهار کرد: برای پتانسیل میانگین کاهش انتشار گازهای گلخانه ای سالانه بالغ بر 100 میلیون تن در بازه زمانی ۲۰۳۰- ۲۰۲۱ تلاش خواهیم کرد و در سال افق به بالغ بر 200 میلیون تن خواهیم رسید.

پیشنهاد ابتکار به سازمان ملل

ابتکار پیشنهادی هم برای سازمان ملل داشت و گفت: برای هدیه دادن صلح، ثبات و حیات رو به تعالی به نسل های بعد، برآورد تخمینی از اثرات "ردپای کربن" (Carbon Footprint) تولید سلاح، کاربرد و اثرات جاری هر گونه جنگ، نزاع و خشونت داشته باشیم.