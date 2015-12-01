مشهد میزبان چهارمین همایش وقف و رسانه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین همایش وقف و رسانه اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی شنبه ۱۴ آذرماه پس از نماز ظهر و عصر در محل تالار نور واقع در خیابان آبکوه مشهد برگزار می شود.

این همایش در پنج محور خبر، گزارش، عکس، فیلم کوتاه و طرح فیلمنامه با موضوع وقف و بقاع متبرکه در سطح استان خراسان رضوی برگزار می شود که در هر رشته از سه نفر برگزیده تقدیر خواهد شد.

تبیین نقش رسانه ها در زمینه سازی و ترویج فرهنگ وقف در جامعه و تبیین مسائل روزآمد وقف و نیازهای روز برای وقف و تجلیل از فعالان رسانه ای عرصه وقف از اهداف برگزاری این همایش است.

برپایی نمایشگاهی از آثار برگزیده از حاشیه های همایش وقف و رسانه اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی است.