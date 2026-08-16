به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد صبح یکشنبه اظهار کرد: امروز یکشنبه ۲۵ مردادماه، آسمان هرمزگان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و وزش باد بر روی دریا پیشبینی میشود.
وی افزود: در ساعات بعدازظهر و شب، با رشد ابرهای همرفتی در ارتفاعات و برخی نقاط مرکزی و غربی استان و سواحل شمالی تنگه هرمز، رگبار باران، رعد و برق، گاه تگرگ و تندباد لحظهای دور از انتظار نیست.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا پیشبینی میشود.
حمزهنژاد با توصیه به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی گفت: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود و در ترددهای جادهای، بهویژه در ساعات عصر و شب، احتیاط لازم صورت گیرد.
وی درباره شرایط دریایی استان نیز گفت: محدودههای دریایی هرمزگان، بهویژه دریای عمان و تنگه هرمز، تحت تأثیر وزش بادهای جنوب شرقی متلاطم خواهد بود و توصیه میشود شناورهای سبک و صیادی با احتیاط تردد کنند.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان با اشاره به وضعیت روزهای آینده بیان کرد: از فردا دوشنبه تا پنجشنبه ۲۹ مردادماه، سرعت بادهای جنوب شرقی و تلاطم دریا افزایش مییابد و ناپایداریهای عصرگاهی نیز همچنان در استان ادامه خواهد داشت.
حمزهنژاد درباره تغییرات دمایی استان نیز گفت: امروز افزایش نسبی دما پیشبینی میشود، اما از فردا با افزایش رطوبت هوا، روند کاهش دما، بهویژه در مناطق ساحلی، مورد انتظار است.
وی در پایان توصیه کرد: شهروندان امروز از ترددهای غیرضروری و فعالیت در فضای باز، بهخصوص در ساعات ظهر، خودداری کرده و مصرف بهینه حاملهای انرژی را مورد توجه قرار دهند.
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