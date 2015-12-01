به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت بعدازظهر سه‌شنبه در جلسه پیگیری طرح‌های لایحه بودجه ۹۵ که در استانداری همدان برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر بودجه امسال با وضعیت موجود بسته می‌شود و به‌طورقطع وضعیت در سال بعد بهتر خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه فرصت زیادی برای پیگیری طرح‌های لایحه بودجه سال ۹۵ باقی نمانده است، گفت: پیگیری‌های لازم هرچه سریع‌تر انجام شود.

استاندار همدان در این جلسه به پروژه منطقه ویژه اشاره کرد و افزود: این پروژه به‌طور کامل آماده بود اما متأسفانه در سال ٨٧ به شهرک صنعتی سپرده و همه‌چیز از صفر آغاز شد، درصورتی‌که اکنون باید دودکش پتروشیمی ابن‌سینا گرم بود.

نیکبخت همچنین گفت: دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سازمان اطلاعات مانند نیروی انتظامی سازمان‌هایی خدمت رسان هستند و باید در لایحه بودجه دیده شوند.

وی در ادامه بابیان اینکه پارک علم و فناوری همدان نسبت به برخی استان‌ها فعال‌تر است، اضافه کرد: باید پارک علم و فناوری بیشتر دیده شود چراکه مسئولیت‌های زیادی دارد که متأسفانه میدانی کار نشده و امیدواریم بررسی و پیگیری شود.

استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پروژه‌های قابل‌واگذاری به بخش خصوصی اشاره و عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی سریع‌تر در خصوص پروژه‌های نیمه‌تمام قابل‌واگذاری به بخش خصوصی تصمیم بگیرند.

نیکبخت با عنوان این نکته که نظر مقام معظم رهبری، مجلس و دولت همه بر تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام کشور است، افزود: وقتی اعتبار کافی در این خصوص وجود ندارد باید این پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود و برخی دستگاه‌های دولتی کاسه داغ‌تر از آش نشوند.

وی با اشاره به وجود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور، ادامه داد: این مبلغ هزینه پروژه‌هایی است که روی دست حکومت مانده و اگر قرار بود بر اساس اولویت طرح‌ها، کلنگ زنی پروژه‌ها صورت گیرد بسیاری از آن‌ها ضروری نبوده و سال‌ها نیاز به زمان برای خاتمه یافتن دارد.

استاندار همدان بیان کرد: اگر سازمانی دولتی دارای پروژه‌ای با شرایط لازم به‌منظور واگذاری به بخش خصوصی باشد اما از اعلام این پروژه خودداری کند با آن سازمان برخورد خواهیم کرد.

نیکبخت بابیان اینکه برخی افراد مقابل هر تغییری مقاومت می‌کنند، افزود: واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی علاوه بر اینکه در اشتغال و اقتصاد کشور بسیار مؤثر خواهد بود از مشغله‌های مدیران می‌کاهد و مردم را نیز امیدوار می‌کند.