به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی در پیامی به مناسبت روز جهانی معلولان تصریح کرد که همه متولیان امور معلولان کشور باید با تلاش های مدّبرانه و مضاعف، همراه با تعامل و آیندهنگری، شرایط مناسبی را برای بهرهمندی معلولان از فرصتهای برابر و حضور حداکثری این عزیزان در عرصه حیات اجتماعی فراهم آورند.
متن پیام رئیس جمهوری به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
همه ساله، روز جهانی معلولان، فرصتی برای یادآوری و بازبینی توانمندی های ذاتی و نهفته عزیزان معلول؛ و نیز بررسی و آسیبشناسی اقدامات سازمانهای دولتی و غیردولتی مسوول در زمینه بهبود شرایط زندگی اجتماعی و بهره مندی کشور از توانایی آنان است.
در بینش دینی و ارزشهای ملی ما، نقص عضو، معیاری برای سنجش ویژگی های وجودی انسان نیست. کلام نورانی وحی نیز تکیه بر جوهر و گوهر وجودی انسانها بجای توجه بر شرایط جسمی دارد و همه انسانها را زیر چتر کرامت الهی قرار داده است.
بر مبنای همین نگرش، دولت تدبیر و امید در زمینه تسهیل شرایط زندگی معلولان و رفع برخی موانع حقوقی و قانونی از هیچ کوششی دریغ نکرده و به این تلاش ها ادامه خواهد داد؛ و انتظار دارد سازمانهای متولی امور معلولان بیش از پیش با هماهنگی و هم افزایی سازنده، گامهای مؤثر و یکپارچهای در جهت ارتقاء و اعتلای وضعیت معلولان کشور بردارند.
از رویدادهای ارزشمند سال گذشته، وحدت رویه و مشارکت بیشتر سازمانهای مردم نهاد در ایجاد شرایط مطلوب در زندگی معلولان بود. در پرتو این همکاریهای متقابل، راههای جدیدی هم برای پیشرفت در حوزه معلولان فراهم شده که قابل تقدیر است.
خوشبختانه امروز از سوی نخبگان معلول، فرصتهای ارزشمندی در اختیار جامعه قرار گرفته که نشاندهنده اثر حضور آنها در متن فعالیتها و برنامه های کشور است. بنابراین لازم است نقش و جایگاه آنها در تصمیمگیریها و برنامهریزیهای کلان و بلند مدت جامعه به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و سازمانهای دولتی و غیردولتی در راستای ماموریتها و اهداف، همواره از همفکری و همکاری سازنده آنها بهرهمند شوند.
در شرایط فعلی که ایران اسلامی در عرصههای بین المللی نقش تأثیرگذاری ایفا میکند، عموم دستاندرکاران این حوزه، می توانند با انتقال تجارب خود در عرصههای جهانی و بهرهگیری از تجارب اجتماعی دیگر کشورها، منشاء آثار بیشتری در این زمینه باشند.
امید است همه متولیان امور معلولان کشور با تلاش های مدّبرانه و مضاعف خود، همراه با تعامل و آیندهنگری، شرایط مناسبی برای بهرهمندی معلولان از فرصتهای برابر و حضور حداکثری این عزیزان در عرصه حیات اجتماعی فراهم آورند.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران
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