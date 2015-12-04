مردم نمایندگانی شبیه مدرس را برای مجلس دهم انتخاب کنند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل در پیش از خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران مدرس را یک عالم روزگارشناس و زمانه‌شناس نامید و گفت: او یک روحانی بابصیرت بود و این عبارت معروف او که گفته است «سیاست ما، عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست» همان رابطه دین و سیاست است و اندیشه‌ای است که امام راحل با انقلاب اسلامی آن را احیا و محقق کرد.

وی با بیان اینکه این اندیشه مدرس ضد سکولاریسم است، گفت: امروزه همه گروه‌هایی که با این انقلاب مخالف هستند، دولت‌ها و قدرت‌های خارجی و بعضی ریشه‌های فاسد آنان در داخل کشور از سکولاریسم دفاع می‌کنند و می‌گویند که دین از سیاست جداست، اما مدرس درست نقطه مقابل این فکر بود.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گروه‌هایی که امروزه در ایران مبلغ و مروج سکولاریسم در کشور هستند، به مدرس علاقه‌ای ندارند.

حداد عادل با بیان اینکه امام هیچ شخصیت معاصری را به اندازه مدرس نپسندیده‌اند و ستایش نکرده‌اند، گفت: بعد از انقلاب، امام خطاب به تولیت آستان قدس در وصف آیت‌الله مدرس این‌گونه مرقون فرموده‌اند که «در عصر شکوفایی انقلاب اسلامی، بزرگداشت مجاهدی عظیم‌الشأن و متعهدی برومند و عالم بزرگواری که در دوران سیاه رضاخانی می‌زیست، لازم می‌باشد، زیرا در زمانی که قلم‌ها شکسته و زبان‌ها بسته و گلوها فشرده بود، او از اظهار حق و ابطال باطن دریغ نمی‌کرد» و بعد امام می‌فرمایند «شهید بزرگ ما که القاب برای او کوتاه و کوچک است، ستاره درخشانی بود بر تارک کشوری که از ظلم و جرم رضاشاهی تاریک می‌ماند و اینک که با سربلندی از بین ما رفته است، بر ماست که بینش سیاسی و اعتقادی او را بشناسیم و بشناسانیم».

وی ادامه داد: امام در وصیتنامه خود نیز به مدرس اشاره کردند و به همین جهت است که روز شهادت مدرس را روز مجلس نامیدند؛ این به معنای آن است که مدرس الگوی نمایندگی است و نمایندگان مجلس باید مدرس را الگوی خود بشناسند. البته مقام مدرس خیلی بالاتر از آن است که بتوانیم خودمان را با او مقایسه کنیم اما باید جهت‌گیری ما در ایفای وظایف نمایندگی، جهت‌گیری مدرس باشد.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مقام معظم رهبری فرمودند «مجلس باید مجلسی باشد که بتواند در مقابل زورگویی‌ها و زیاده‌خواهی‌ها و مرعوب کردن‌ها و تطمیع کردن قدرت‌های جهانی بایستد و مصالح کشور و ملت را محاصره کند و دنبال آن برود» و امام رضوان الله علیه نیز بارها اسم مدرس را می‌آوردند.

حداد عادل با طرح این سئوال که مگر خصوصیات مدرس چه بود؟ گفت: خصوصیت عمده مدرس این بود که هیچ عامل ارعاب، تهدید، تطمیع و فریب‌گری در او اثر نمی‌کرد و علی رغم اینکه فضا را بر ضد او متشنج کرده بودند و بر علیه‌اش شعار می‌دادند، او بر روی عقیده‌اش ایستاد و این خصوصیت یک نماینده خوب در مجلس است.

وی با اشاره به عملکرد مجلس شورای اسلامی در یک سال گذشته، گفت: مجلس شورای اسلامی سعی کرده است حساسیت‌های لازم مخصوصاً در قضیه هسته‌ای و موضوع برجام وظیفه خود را انجام دهد.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: شاهد بودید که کمیسیون فعالی در این زمینه تشکیل شد؛ نظارت و بررسی کردند، گزارش خوبی دادند به طوری که رهبری نیز از این حساسیت مجلس و فعالیت این کمیسیون تشکر کردند.

حداد عادل با بیان مجلس در سال گذشته دغدغه‌های مسائل اقتصادی را داشت، گفت: مجلس سعی کرد با قوانین، لوایح و طرح‌ها در مسائل تولید، رفع موانع کسب و کار به دولت کمک کند و آنچنان که مدرس می‌خواهد، سعی ما بر این بوده است که در راستای نگرانی مقام معظم رهبری که امروز مکرر ما را از خطر نفوذ دشمن در کشور بر حذر می‌دارند، به وظایف خود عمل کنیم.

وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات گفت: وقتی می‌گوییم مدرس الگوی نمایندگی است، به معنای این است که مردم در انتخاب نماینده باید سعی کنند کسانی را انتخاب کنند که اگر نه منطبق بر مدرس هستند، نزدیک باشند به خلق و خو و ایمان مدرس و اعتقاد به اسلام و حکومت اسلامی و ولایت فقیه داشته باشند تا انشاءالله مجلس دهم، مجلسی باشد که پشت سر رهبری در خدمت به ملت و اسلام قدم بردارد، پشتیبان انقلاب و نگاهبان میراث جلیل‌القدری باشد که امام راحل و شهدا برای ما به یادگار گذاشتند.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنرانی خود در نماز جمعه تهران، راهپیمایی زائران حسینی در مراسم اربعین را قدرت‌نمایی معنوی توصیف کرد و گفت: وقتی که این حرکت میلیونی را به سمت کربلا می‌بینم، با این بصیرت و آگاهی که در جوان‌ها و زوار است، یاد ۵۰ سال پیش می‌افتم که یک زمانی عده‌ای به عزاداری انتقاد می‌کردند و می‌گفتند این گریه‌ها به چه درد می‌خورد. حالا بیایند ببینند اسلام واقعی چطور خود را نشان داده و این گریه‌ها به وجود آورنده بالاترین مقاومت و حرکت ضد استکباری و آزادیخواهی در جهان امروز شده است.

حداد عادل با اشاره به ویژگی‌های شهید مدرس، گفت: مدرس یک روحانی مسلمان به تمام معنی کلمه است و یک روحانی تمام عیار است و از آن‌گونه عالمانی که امام صادق (ع) درباره آنان فرموده است «کسی که روزگار خود را بشناسد، شبهات بر او هجوم نمی‌آورند» و مدرس چنین عالمی بود.

وی ادامه داد: شهید مدرس بعد از سال‌های تحصیل در نجف، به اصفهان برمی‌گردد و همزمان با تدریس، فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی خود را آغاز می‌کند.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با اشاره به بخشی از فعالیت‌های شهید مدرس در آن زمان گفت: مبارزه با فساد، مبارزه با بی‌عدالتی، توجه به مردم محروم و بخصوص مقابله با حکام مستبد قاجاری از جمله اقدامات شهید مدرس بود. وی بعد از آنکه نهضت مشروطه برپا می‌شود، با علمای اصفهان در رهبری این نهضت در اصفهان همکاری می‌کند و توانست شخصیت علمی، سیاسی و اجتماعی خود را در این شهر به خوبی نشان دهد به طوری که همه مردم ایران، او را شناختند. لذا زمانی که مشروطه به پیروزی می‌رسد و مجلس تشکیل می‌شود، در مجلس دوم به عنوان نماینده انتخاب می‌شود.

حداد عادل با بیان اینکه مدرس در مجلس سوم از طرف مردم تهران به نمایندگی انتخاب شد، گفت: مدرس در مجلس دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم مجلس شورای ملی، نماینده بود و سال‌های بسیار سخت و سرنوشت‌سازی را سپری کرد. وی حدود ۱۷ سال در متن مسائل سیاسی بود.

وی افزود: مدرس در دوره‌ای مبارزه کرد که انگلستان توطئه کرد تا رضاخان در ایران به قدرت برسد و قاجاریه منقرض شود. مدرس با وجود آنکه دل خوشی از قاجاریه نداشت، اما می‌دانست که انقراض قاجار و آوردن رضاخان از سر دلسوزی برای ملت ایران نیست، بلکه آنان می‌خواهند یک نوکری از خودشان در این کشور حاکم کنند؛ به همین دلیل بود که از همان اوایل دست رضاخان را خواند و فهمید که او با چه برنامه‌ای روی کار آمده است.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی گفت: چندین بار این سید شجاع را ترور کردند، اما بالاخره در سال ۱۳۰۷ شبانه ریختند به خانه این عالم بزرگوار و با بدترین وضع، این عالم فقیه و صاحب بینش و بصیرت را به خواف بردند و در یک قلعه‌ای زندانی کردند و سرانجام بعد از شکنجه‌ها و مصیبت‌های بسیار، در دهم آذر ۱۳۱۶ به شهادت رساندند.