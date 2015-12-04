توسعه روستایی در دولت یازدهم شتاب می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون ظهر جمعه در آئین بهره برداری از طرح ساماندهی رودخانه دیل افزود: اجرای طرح های رفاهی و اشتغالزایی مهمترین راهبرد دولت برای کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها و تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی همچنین بیان کرد: روستا دیل به عنوان یکی از مناطق هدف گردشگری از اهمیت خاص برخوردار است.

تاجگردون اظهار کرد: تاکنون ۳۲ نقطه حادثه خیز در مسیر راه های ارتباطی گچساران به روستا دیل بهسازی شده که این پرژه نقش موثری در رونق گردشگری و رفاه حال این منظقه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در سال جاری ۱۱ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل پروژه های کانال های هدایت آب در مناطق روستایی گچساران اختصاص یافته است، تصریح کرد: تکمیل پروژه ساماندهی رودخانه دیل نقش اثرگذاری در مدیریت منابع آب منطقه خواهد داشت.

نماینده مردم شهرستان های گچساران و باشت گفت: در صورت مدیریت می توان آب ها را به جای تخریب روستاها به عنوان توسعه تولید و کشاورزی استفاده کرد.

تاجگردون پروژه اتصال جاده چرام به بنادر جنوبی را از برنامه های مهم دولت برای توسعه روستاهای گچساران دانست.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با اجرای این طرح جاده اصفهان به بنادر جنوبی متصل خواهد شد و روستاهای دهستان بویراحمد گرمسیری و باباکلان را از بن بست ارتباطی خارج خواهد کرد.