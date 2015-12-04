به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های امروز نماز جمعه بوشهر اظهار داشت: این روزها شاهد حرکت بزرگ اربعین بودیم که با جلوه و شکوه بزرگی برگزار شد و جا دارد که از دست اندرکاران برگزاری این مراسمات تقدیر کنیم.

وی با اشاره به اینکه زیارت امام حسین یکی از نشانه‌های شیعه است، ادامه داد: به فرموده مقام معظم رهبری، پیاده‌روی اربعین یک نهضت برخاسته از عشق و معرفت است و برای همه جهان یک نماد است.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه آینده جهان متعلق به راه حسین (ع) است، اضافه کرد: راه سعادت دنیا راه امام حسین است و سرنوشت جهان آینده به نام حسین (ع)‌ رقم خواهد خورد.

برگزاری جشنواره علامه بلادی در بوشهر

وی به برگزاری جشنواره علمی ـ پژوهشی علامه بلادی در بوشهر اشاره کرد و افزود: طلاب و علمای بوشهر تحقیقاتی را انجام داده‌اند که در قالب این جشنواره ارائه خواهد شد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه علامه بلادی برای استان بوشهر و ایران و جهان اسلام شخصیتی ممتاز است، بیان کرد: جایگاه علامه بلادی به گونه‌ای است که رهبر معظم انقلاب نیز با تجلیل از ایشان نام می‌برد.

وی به توسعه برنامه‌های تحقیقاتی و پژوهشی توسط علما و طلاب استان بوشهر خبر داد و گفت: در آینده نزدیک استان بوشهر عالمان بزرگ و پژوهشگر را به خود خواهد دید تا بوشهر به‌عنوان قطب حوزه اسلامی و جهان تشیع در خلیج فارس بدرخشد.

آژانس مترسک خیمه شب‌‌بازی استکبار است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر اضافه کرد: گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد پرونده هسته‌ای ایران به خوبی نشان داد که این آژانس و جوامع حقوق بشری مترسک خیمه شب‌‌بازی جهان استکبار هستند.

وی با تاکید بر اینکه در گزارش آژانس محدودیت‌های ایران در فعالیت‌های هسته‌ای لغو و فضا برای رشد دانش هسته‌ای ایران ایجاد شود، افزود: استکبار جهانی تلاش می‌کند که ایران را در عرصه‌های دانش علم و فناوری محدود کند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به اینکه ایران به خوبی راه مقاومت و ضداستکباری خود را ادامه می‌دهد، بیان کرد: با وجود رهبری اندیشمند ایران اسلامی، آمریکا با هر حیله‌ای بخواهد نفوذ کند با مقاومت و برخورد شدید مردم و مسئولان مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه کشورهای استکباری تلاش و برنامه‌ریزی می‌کنند که ایران را متهم به ساخت بمب هسته‌ای کنند، اظهار کرد: از نظر فقه اسلامی نیز ساخت بمب هسته‌ای حرام است و ایران هیچ برنامه‌ای در این زمینه ندارد.