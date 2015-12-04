علیرضا جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نیمه تمام ماندن دیدار تیم‌های گیتی‌پسند اصفهان و شهید منصوری قرچک در هفته بیستم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: در شرایطی که این مسابقه تا دقیقه پایانی بازی ادامه پیدا کرده بود، ورود چند تماشاگر به داخل زمین و پرتاب بطری به سمت بازیکنان، باعث نیمه تمام ماندن آن شد.

وی در ادامه افزود: تنها 59 ثانیه به پایان این مسابقه مانده بود که تعدادی از تماشاگران تحت تاثیر جو بازی قرار گرفته و بطری به سمت زمین مسابقه پرتاب کردند.

دبیر هیات فوتبال استان اصفهان با بیان اینکه دریافت دو گل از سوی گیتی‌پسند باعث شد که تماشاگران مسابقه تحت تاثیر قرار گیرند، تصریح کرد: اگرچه با توجه به همکاری نیروی انتظامی، هجوم تماشاگران به زمین مسابقه اتفاق نیفتاد، با توجه به ورود چند هوادار اندک به زمین مسابقه و به دلیل اعلام داوران مبنی بر اینکه امنیت لازم در مسابقه وجود ندارد، تصمیم بر این شد که این دیدار ادامه پیدا نکند.

جهانشاهی همچنین گفت: تیم شهید منصوری قرچک دقایقی پیش با اسکورت نیروهای انتظامی، از زمین ورزشگاه پیروزی اصفهان خارج شد.