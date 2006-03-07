از تغيير بازرس تا حضور مرادي درمجمع عمومي

به گزارش خبرنگار" مهر" ابوالفضل حيدريان به عنوان بازرس مجمع كارخود را دنبال مي كرد. گفت وگوي وي با چند نشريه و بيان ايرادات فدراسيون توسط وي باعث شد رئيس مجمع يعني مهدي قدمي دست به كارشده و بازرس را تغييردهد. اما در اين بين ذكر چند نكته ضروري به نظر مي رسد.

اول اينكه حيدريان مي بايست ايرادات را قبل از آنكه با مطبوعات مطرح كند در جريان برگزاري مجمع با ارائه دليل و مدرك عنوان مي داشت و اگرپاسخي منطقي دريافت نمي كرد نسبت به استفاده از راهكاري ديگر اقدام مي كرد. به همين دليل هم بود كه اعضاي مجمع با پيشنهاد تغييربازرس موافقت كردند. بدون شك اهالي جودو همچون ساير رشته ها دوست دارند مسائل و مشكلات را در بين خانواده خود مطرح كنند تا به مطبوعات كشيده شود.

در اين رابطه با ابوالفضل حيدريان نيز صحبت كرديم . او قصد مصاحبه نداشت و گفت: اجازه بدهيد مدتي ازجريان فوق بگذرد تا من بتوانم با تجربه و تحليل كامل مسائل صحبت هاي خود را بيان كنيم.



رستگار دبيرفدراسيون كه دبير مجمع نيز بود، در گفت وگو با" مهر" دراين رابطه تنها به جمله تغييربازرس از اختيارات رئيس مجمع است و آقاي قدمي بايد نظرات خود را اين رابطه بيان كند بسنده كرد.

درمجمع جودو حجت الله مرادي رئيس هيات تهران نيز حضورداشت. اين حضور با صحبت هاي آقا بيك قائم مقام تربيت بدني اداره كل استان تهران كه گفته بود حضور مرادي در مجمع غير قانوني است، منافات داشت.

آقابيك در اين رابطه گفت: اينكه حضور مرادي در مجمع جودو قانوني بوده يا خير بايد رئيس مجمع پاسخگو باشد و از اختيارات ما خارج است ولي ما طبق مفاد آيين نامه انتخابات هيات هاي ورزشي و تبصره دوم از ماده 10 نسبت به عزل رئيس هيات جودوي تهران اقدام كرديم و به رئيس مجمع تهران اعلام كرديم و چون جوابي نگرفتيم بازهم طبق مفاد اين آيين نامه ( تبصره 6 ماده 10) موضوع را به رئيس مركز توسعه ورزش قهرماني كه بايد به عنوان حكم در اين رابطه تصميم مي گرفت گزارش كرديم، ولي بازهم جوابي نگرفتيم.

در رابطه با حضور مرادي درمجمع نيز رستگار به "مهر"گفت: حضورمرادي درمجمع قانوني بود، اما ساير مسائل آن را اجازه بدهيد در داخل فدراسيون و ازطريق مجاري اداري حل شود. اينكه چه مسائلي بين هيات تهران و اداره كل پيش آمد و يا برعكس در حال بررسي است كه درصورت نتيجه دادن به مطبوعات اعلام خواهد شد.

در اين بين بايد اذعان داشت كه فدراسيون جودو نبايد اجازه مي داد كار به اينجا كشيده شود كه اداره كل و فدراسيون مقابل هم قرارگيرند. محمد درخشان مي توانست در همان مراحل اوليه با تشكيل يك جلسه با حضورمرادي ومسئولين تربيت بدني تهران مشكل را حل كند. قطعا هرچه كار ادامه پيدا كرده و پيچيده شود اين جودوي تهران است كه ضربه مي خورد.

ازسوي ديگر اين روزها بحث جودو و دوپينگ مطرح است، اين درست كه فدراسيون جودو دركنترل دوپينگ پيشگام است و قطعا اثرات آن را در آينده خواهد ديد اما چرا تيم هاي نوجوانان وجوانان جودوبا اين مشكل دست به گريبان هستند. اين سوالي است كه بايد براي آن جوابي قانع كننده پيدا شود. اگر جودو ازسنين پايين با اين معضل درگير باشد، قطعا در سال هاي آينده بيشتر به مشكل برخورد مي كند. درخشان بايد مجموعه تحت امر خود را بيشتر تحت نظر داشته باشد چرا كه بحث دوپينگ درمجامع بين المللي يك بحث ملي است كه به شخصيت بارز اين ورزش لطمه مي زند.