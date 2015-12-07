به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان چهارمحال و بختیاری پیش از ظهر دوشنبه در حالی برگزار شد که از خبرنگاران خبرگزاری مهر برای حضور در این نشست دعوت نشده بود.

با وجود اینکه خبرنگاران مهر در زمينه حوزه وقف و امور خیریه و بقاع متبرکه استان سوال های بسیاری داشتند و تلاش داشتند در این نشست حضور پیدا کنند اما با مخالفت مسئول روابط عمومی این سازمان مواجه شدند.

تماس خبرنگار مهر پیش از برگزاری نشست مطبوعاتی با مسئول روابط عمومی اوقاف و امور خيريه چهارمحال و بختیاری برای حضور در نشست با مخالفت این مقام مسئول روبرو شد و اعلام شد که فضای کمی در اختیار داریم و صندلی برای حضور شما در این جلسه وجود ندارد و با کمبود صندلی مواجه هستیم و در نشست‌های خبری دیگر شما را به جلسه دعوت می‌کنیم.