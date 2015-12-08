محمد احسان امینی یکی از محققان یک شرکت دانش بنیان با بیان اینکه تعیین هویت مولکولی یکی از دستاوردهای ژنتیک مولوکولی طی ۲۰ سال اخیر است، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از انگشت نگاری «دی ان ای» افراد، به عنوان یک ابزار موفق برای تشخیص هویت در پزشکی قانونی، پلیس جنایی، ژنتیک پزشکی، باستان شناسی و ... استفاده می شود.

وی افزود: از آنجایی که در آزمایشگاه ژنتیک سازمان پزشکی قانونی و ناجا از ۱۶ مدل کیت های خارجی استفاده می شود به این فکر افتادیم که این کیت ها را بومی سازی کنیم.

امینی با بیان اینکه در این شرکت موفق شدیم کیت های تعیین طرحواره (پروفایل) انسان به منظور تشخیص هویت تولید کنیم، عنوان کرد: کیت های تشخیص هویت که در این شرکت تولید می شوند به راحتی می تواند جایگزین کیت های خارجی شوند و هیچگونه تداخلی در تجزیه و تحلیل نتایج قبلی به دست آمده ایجاد نکنند.

وی با تاکید بر اینکه صفر تا صد ساخت این کیت ها توسط محققان این شرکت انجام گرفته است، گفت: هدف از تولید این کیت ها افزایش کیفیت سطح پزشکی است.

امینی اظهار داشت: این کیت از ابتدای ۹۴ تولید شده ولی دو سال است که این شرکت در زمینه ساخت کیت ها فعالیت می کند. این کیتها از لحاظ قیمتی نصف نمونه های خارجی هستند.

وی گفت: کیت تشخیص هویت افراد تولید شده در این شرکت، با بررسی ۱۷ محل ژنتیکی امکان تهیه سریع و دقیق پروفایل افراد را فراهم می آورد و قابلیت تشخیص دو فرد با نسبت پدر و فرزندی را نیز دارد.