به گزارش خبرنگار مهر، در حالی یک هفته از آزادسازی قیمت بلیت هواپیما گذشته و انتقادات مردم و نمایندگان مجلس را در پی داشته است که خبر آمد دستور گرانی قیمت بلیت قطار مسافری هم صادر شده است.

براساس این تصمیم، قیمت بلیت قطار مسافری از ۲۵ آذرماه به طور متوسط ۸ درصد افزایش می‌یابد، ضمن اینکه حداکثر افزایش قیمت ۲۰ درصد و حداقل افزایش قیمت کمتر از ۸ درصد گزارش شده است.

در همین حال، سید محمد راشدی معاون مسافری شرکت راه آهن با بیان اینکه قیمت بلیت قطار مسافری از ۲۵ آذرماه به طور متوسط ۸ درصد افزایش می‌یابد، گفت: از ۱۳۷ قطاری که در شبکه ریلی تردد می کند، ۹۱ قطار با ۱۰ درصد و کمتر از آن افزایش و ۴۶ قطار نیز حدود ۱۵ درصد افزایش قیمت خواهند داشت.

راشدی اظهار داشت: شرکت‌هایی مجاز خواهند بود تا ۲۰ درصد افزایش قیمت دهند که در روزهای غیرپیک مسافر هم تخفیف لازم را برای مسافران در نظر بگیرند و شرکت راه آهن نیز نظارت خواهد کرد، ضمن اینکه با توجه به اینکه بلیت قطار ۴۵ روزه پیش فروش می‌شود، کسانی که از قبل بلیت خریده اند، با همان نرخ قبلی محاسبه خواهد شد.

به گفته معاون مسافری شرکت راه آهن، ۲۴ قطار که در مسیرهای حومه‌ای تردد می‌کنند، مشمول افزایش قیمت‌ها نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه در ۱۵ ماه اخیر افزایش قیمت بلیت نداشته ایم اما با توجه به زیان ده بودن قطارهای مسافری، این افزایش بلیت برنامه ریزی شده است، خاطرنشان کرد: شرکت‌های بخش خصوصی با توجه به زیان ده بودن قطارهای مسافری تمایلی به سرمایه گذاری در این بخش ندارند.

راشدی اظهارداشت: به دلیل واگذاری غیر کارشناسی شرکت رجا به تأمین اجتماعی سن ناوگان از ۲۷ به ۳۱ سال رسید و ارائه خدمات هم کاهش یافت، ضمن اینکه برای کاهش سن ناوگان و افزایش تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری بنا به پیشنهاد بخش خصوصی با افزایش قیمت موافقت شده است.

معاون مسافری راه آهن همچنین اعلام کرد: برای ایام ۲۸ صفر و شهادت امام رضا(ع) ۱۸ رام قطار در مسیرهای تهران، تبریز، مراغه و زنجان به مشهد راه اندازی شده است. در همین حال، برای زائران ۲۸ صفر در شهرهای اطراف مشهد نیز قطارهایی در نظر گرفته شده است تا ۱۰ هزار زائر این مناطق بتوانند به مشهد بروند.