به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه به مناسبت هفته دولت و با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری سیستان و بلوچستان، یک واحد مسکونی به نمایندگی از ۱۵۰ واحد مددجویی در شهرستان دلگان به بهره‌برداری رسید.

برای اجرای این طرح‌ها بالغ بر ۹۷ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. این واحدهای مسکونی با هدف تأمین مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و در راستای بهبود وضعیت معیشتی اقشار آسیب‌پذیر ساخته و تحویل متقاضیان شده است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری در این مراسم با اشاره به اهمیت مسکن در توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت، گفت: تأمین مسکن از اولویت‌های اصلی دولت است و در این دوره تلاش شده است با تخصیص اعتبارات مناسب، گام مؤثری در جهت رفع نیاز مسکن مددجویان برداشته شود.

وی افزود: این واحدها با رعایت استانداردهای فنی و با کیفیت مناسب ساخته شده‌اند و امیدواریم زمینه‌ساز آرامش و پایداری خانواده‌های مددجو باشد.