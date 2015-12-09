دامپزشکان معین در قزوین انتخاب شدند

سید بهمن نقیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اداره کل دامپزشکی استان قزوین در راستای ارتقاء سطح ارائه خدمات به بهره برداران وهمچنین استفاده از تجربیات عملی وتوان بخش خصوصی در بهبود فعالیت ها، ۵ نفر از دامپزشکان بخش خصوصی به عنوان دامپزشکان معین اداره کل دامپزشکی استان قزوین انتخاب شدند.

وی افزود: پس از اطلاع رسانی دامپزشکی استان در این خصوص واعلام آمادگی تعدادی از دامپزشکان توانمند استان، پس از برگزاری جلسات کارشناسی، با توجه به سوابق داوطلبین ۴ نفر از دامپزشکان فعال در زمینه طیور ویکی از دامپزشکان فعال در زمینه دام بزرگ به عنوان دامپزشکان معین اداره کل دامپزشکی استان قزوین انتخاب شدند.

نقیبی تشریح کرد: با توجه به اینکه دامپزشکان معین بصورت اجرایی در حوزه پیشگیری و درمان فعال هستند لذا با شرکت در کمیته های استانی مربوطه می توانند نقش بسیار مهمی در پروژه های پژوهشی، تتشخیصی، صنفی، مطالعات میدانی، دارو وواکسن وتدوین پروتکل های درمانی داشته باشند.

نقیبی همچنین از سایر دامپزشکان استان خواست در صورت تمایل به همکاری با دامپزشکی استان به عنوان دامپزشک معین در دیگر زمینه ها، سوابق خود را از طریق ادارات دامپزشکی شهرستان به این اداره کل ارسال کنند.