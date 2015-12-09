بهره برداری از پروژه سیمان مارگون معطل تأمین آب

به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات پروژه سیمان مارگون ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کهگیلویه و بویراحمد بررسی شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد در ابتدای این نشست گفت: نصب ماشین آلات و تأسیسات پروژه سیمان مارگون به طور کامل انجام شده است.

داریوش دیودیده بحث تأمین آب را از جمله مشکلات این کارخانه عنوان کرد و افزود: پیگیری های زیادی برای حل مشکل آب این کارخانه انجام گرفت و طبق آخرین تصمیم گیری مقرر شد با همکاری شرکت آب منطقه ای، شرکت شهرک های صنعتی و کارخانه سیمان مشکل تأمین آب این کارخانه حل شود.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه بحث انتقال آب این کارخانه تاکنون انجام نگرفته است نمی توان زمان مشخصی را برای راه اندازی این واحد تولیدی پیش بینی کرد.

دیودیده همچنین به مشکل زمین صنعتی این کارخانه اشاره داشت و تصریح کرد: بحث انتقال مالکیت این زمین پیگیری شد و هم اکنون پرونده انتقال مالکیت این زمین در اداره ثبت اسناد و املاک معطل مانده و هنوز هیچ سند مالکیتی در اختیار این کارخانه قرار نگرفته است.

پیشرفت ۸۰درصدی خط انتقال برق تامین آب کارخانه

در ادامه مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد در خصوص مشکل تأمین آب کارخانه سیمان مارگون گفت: طبق آخرین تصمیم گیری ها مقرر شد آب مورد نیاز این کارخانه با همکاری خود کارخانه و شرکت شهرک های صنعتی تأمین شود و اجرای پنج کیلومتر از خط انتقال آب این کارخانه توسط شرکت شهرک های صنعتی اجرا شود.

سهراب بنام افزود: خط انتقال برق پروژه تأمین آب این کارخانه حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی بیان کرد: چهار کیلومتر لوله با اعتبار ۸۰۰ میلیون تومان خریداری و عملیات اجرایی احداث خط انتقال آب با واگذاری پروژه به پیمانکار شروع شده است و پیش بینی می شود تا اردیبهشت سال آینده این پروژه به اتمام برسد.

بنام میزان اعتبار برآورد شده برای این پروژه را حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و اظهار داشت: شرکت شهرک های صنعتی عملیات اجرایی پروژه را آغاز کرده است، اما کارخانه بخشی از تعهدات خود را انجام نداده است.

وی تأکید کرد: کارخانه باید در بحث نگهداری از چاه تأمین آب و هزینه های جاری چاه نسبت به امضای تفاهم نامه با شرکت شهرک های صنعتی اقدام کند.

راه اندازی بخش سیمان تا یک ماه آتی

در ادامه مدیرعامل کارخانه سیمان مارگون نیز گفت: با توجه به نگرانی های موجود در خصوص امکان طولانی شدن پروژه تأمین آب این کارخانه، مشاور این طرح پیشنهاد داد به طور موقت چاهی در کارخانه حفاری شود تا آب این کارخانه تا زمان اتمام پروژه تأمین آب برای مدت کوتاهی تأمین و کارخانه راه اندازی شود.

عزیزالله گودرزی با بیان اینکه برنامه ریزی لازم برای اجرای بخشی از پروژه تأمین آب که به عهده کارخانه قرار دارد انجام گرفته است، خواهان شفاف سازی در خصوص اشتراک در هزینه های چاه تأمین آب و تأسیسات آن شد.

وی با اشاره به اینکه ثبت زمین صنعتی این کارخانه به کندی انجام می شود، افزود: به علت مزاحمت های مردمی تاکنون موفق به جاده سازی محل برداشت نشدیم و در صورتیکه امروز زمین معدنی این کارخانه از طرف منابع طبیعی واگذار شود بخش زیادی از این مشکل حل خواهد شد.

گودرزی از راه اندازی بخش سیمان این کارخانه طی یک ماه آینده خبر داد.

واگذاری زمین به کارخانه سیمان

در ادامه معاون اداره کل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد در خصوص مشکل زمین صنعتی این کارخانه گفت: با توجه به اینکه بخشی از این اراضی در شهرستان دنا و بخشی در شهرستان بویراحمد قرار داشت نسبت به صدور دو پلاک مجزا برای این اراضی اقدام شد.

احسان نعمتی افزود: تفکیک پلاک ها انجام شده است و پس از دریافت رأی هیأت نظارت نسبت به واگذاری این زمین به کارخانه سیمان اقدام می شود.

وی در خصوص معدن این کارخانه نیز یادآور شد: امروز محدوده معدنی کارخانه توسط منابع طبیعی مشخص و به کارخانه تحویل داده می شود.

لزوم انتقال آب به کارخانه سیمان

در ادامه استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه شرکت شهرک های صنعتی موظف است تا اردیبهشت ماه سال آینده آب را در مکان تعیین شده به کارخانه سیمان مارگون تحویل دهد، گفت: کارخانه سیمان نیز موظف است طوری برنامه ریزی کند که در لحظه تحویل آب را به کارخانه برساند.

سید موسی خادمی تأکید کرد: تفاهم نامه سه جانبه ای بین آب منطقه ای، شرکت شهرک های صنعتی و کارخانه سیمان در خصوص نحوه تحویل آب به کارخانه تا حدود چند هفته آینده منعقد شود.