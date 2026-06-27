تداوم تأمین آب معدنی اربعین در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، آرش مصلح صبح شنبه در نشست ستاد مرکزی اربعین استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به روند تأمین آب معدنی مورد نیاز زائران اربعین، اظهار کرد: ارزش فعلی آب معدنی اختصاصیافته برای مراسم اربعین و سایر مناسبتهای مذهبی حدود ۶۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
وی افزود: واحدهای تولیدکننده آب معدنی زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و مبالغ مربوط به تعهدات خود را به حساب خزانه واریز میکنند. با تصمیم مدیریتی استان، بخشی از این تعهدات از طریق تأمین آب معدنی مورد نیاز اربعین تسویه میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اجرای این شیوه در سال گذشته گفت: کارخانههای دارای ظرفیت تولید و آمادگی همکاری شناسایی شدند و بر اساس صورتجلسه، سهم هر واحد مشخص شد که پس از پایان اربعین نیز میزان آب معدنی تحویلی محاسبه و با مطالبات یا بدهیهای آنها به دولت تسویه شد.
وی با تأکید بر اینکه این روند امسال نیز ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: هیچ کارخانه تولید آب معدنی به صورت رایگان در طرح اربعین مشارکت نکرده و همه هزینهها بر اساس محاسبات قانونی پرداخت یا تهاتر شده است.
مصلح با اشاره به برخی چالشهای نظارتی و مالیاتی در اجرای این طرح بیان کرد: با وجود اینکه تمام اقدامات بر اساس ضوابط انجام شده، به دلیل برخی مغایرتهای مالیاتی و حجم بالای مبادلات، این موضوع با حساسیت دستگاههای نظارتی همراه بوده است.
وی همچنین خواستار تعیین سریع میزان دقیق نیاز استان به آب معدنی شد و گفت: اگر سهم هر کارخانه از هماکنون مشخص شود، امکان دپوی آب معدنی پیش از آغاز مراسم اربعین فراهم خواهد شد و دغدغه تأمین در روزهای منتهی به این رویداد کاهش مییابد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد بر لزوم هماهنگی بیشتر میان ستاد اربعین، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت و تولیدکنندگان آب معدنی تأکید کرد و افزود: لازم است مشکلات تولیدکنندگان از جمله افزایش هزینههای تولید و محدودیتهای ناشی از قطعی برق نیز مورد توجه قرار گیرد.
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