فروش بلیت هواپیما با نرخ مصوب قبلی همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جعفرزاده مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري با بيان اينكه مراجعه به سايت‌هاي شركت‌هاي هواپيمايي مويد عدم تغيير نرخ بليت هواپيماست، گفت: فروش بليت بيرون از نرخ‌هاي ارائه شده توسط شركت‌هاي هواپيمايي تخلف محسوب و قابل پيگيري است.

وی با تاكيد بر اينكه سازمان هواپيمايي كشوري همواره نسبت به موارد تخلفي كه از سوي دفاتر خدمات مسافرت هوايي كه داراي مجوز بند الف بوده اند صورت گرفته، برخورد كرده است، اظهارداشت: در چند ماه گذشته براساس آمار ارائه شده از طرف دفتر نظارت بر شركت‌هاي هواپيمايي سازمان هواپيمايي، ۱۰ مورد تخلف گران‌فروشي منجر به تعليق و يک صد تخلف گران‌فروشي منجر به اخطار داشته است.

جعفرزاده افزود: علي رغم اعلام دستورالعمل آزادسازي نرخ بليت هواپيما توسط سازمان هواپیمایی کشوری به شركت‌هاي هواپيمايي، ایرلاین‌ها براي ارائه نرخ‌هاي جديد هنوز به جمع بندي كامل نرسيده و تاكنون تغيير نرخ‌ها را اعلام نكرده و همچنان با نرخ‌هاي گذشته پرواز مي‌كنند.

متقاضيان بليت هواپيما در صورت مراجعه به مراكز فروش بليت چنانچه با موارد تخلف خارج از نرخ ارائه شده از طرف شركت‌هاي هواپيمايي مواجه شدند مي توانند با شماره تلفن هاي ۶۱۰۲۲۳۵۵- ۶۱۰۲۲۰۱۵، تلفكس ۶۶۰۴۸۰۰۷، پست الكترونيكي www.shekayat@cao.ir و صندوق پستي ۱۷۹۸-۱۳۴۴۵ دفترارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان هواپيمايي كشوري تماس بگيرند.