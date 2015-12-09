  1. سیاست
  2. دولت
۱۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۸:۳۲

۲۱ آذرماه؛

جهانگیری به عشق‌آباد سفر می‌کند

جهانگیری به عشق‌آباد سفر می‌کند

معاون اول رئیس‌جمهور به منظور شرکت در مراسم بیستمین سالگرد استقلال ترکمنستان به این کشور سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور روز (شنبه ۲۱ آذر ماه) به کشور ترکمنستان سفر می‌کند.

وی در این سفر در مراسمی که به مناسبت بیستمین سالگرد استقلال ترکمنستان در این کشور برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد.

ایران و ترکمنستان به عنوان دو کشور همسایه علاوه بر حوزه سیاسی در زمینه‌های اقتصادی و بازرگانی بویژه در بخش‌های انرژی و ترانزیت همکاری‌های گسترده‌ای دارند. روسای جمهور ایران و ترکمنستان در روزهای اخیر در تهران و در حاشیه اجلاس مجمع کشورهای صادر کننده گاز با یکدیگر دیدار کردند.

کد مطلب 2995866

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها