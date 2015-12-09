به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور روز (شنبه ۲۱ آذر ماه) به کشور ترکمنستان سفر میکند.
وی در این سفر در مراسمی که به مناسبت بیستمین سالگرد استقلال ترکمنستان در این کشور برگزار میشود، شرکت خواهد کرد.
ایران و ترکمنستان به عنوان دو کشور همسایه علاوه بر حوزه سیاسی در زمینههای اقتصادی و بازرگانی بویژه در بخشهای انرژی و ترانزیت همکاریهای گستردهای دارند. روسای جمهور ایران و ترکمنستان در روزهای اخیر در تهران و در حاشیه اجلاس مجمع کشورهای صادر کننده گاز با یکدیگر دیدار کردند.
