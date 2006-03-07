جورج كلوني : هاليوود نقشي در فرهنگ سازي ندارد

به گزارش خبرنگار سينمايي " مهر"، اين هنرپيشه كه تنديس اسكار را به پاس نقش آفريني در فيلم " سايرينا " دريافت كرد در زمره بذله گو ترين بازيگران شب برگزاري مراسم اسكار جاي داشت.



او با ديگر برگزيدگان به شوخي مي پرداخت وحتي درپاسخ به سوال يكي ازخبرنگاران در مورد آنگ لي گفت كه اين از كارگردان متنفرست و يك بار او را درحال دزدي كردن ديده است اما دركل حتي حضور درمراسم اسكار نيز نمي تواند كلوني را از اظهارنظرهاي سياسي دور كند.



اين هنرپيشه كه امسال درسه رشته بهترين كارگردان، بهترين فيلمنامه نويس وبهترين هنرپيشه مرد درنقش مكمل نامزد دريافت جايزه شده بود خاطرنشان كرد فيلمهايي كه درسالهاي اخيرساخته شده اند ازقدرت لازم براي تاثيرگذاري فرهنگي واجتماعي بي بهره اند.

جورج كلوني - هنرپيشه برگزيده آكادمي در رشته بهترين بازيگر مرد در نقش مكمل

وي گفت:" ما درحال حاضردرصدد انعكاس دادن رويدادها هستيم ودوسال بعد اقدام به انتشار موضوعات سياسي - اجتماعي مي كنيم واين نخستين بارپس از جريان واتر گيت خواهد بود."

اين هنرپيشه درادامه صحبتهايش اضافه كرد:" اقدامات ما دراين زمينه مستمرنبوده است. دردهه هاي 30 ، 50 و70 در فيلمهايمان به رويدادهاي سياسي پرداخته ايم اما فيلمها درنهايت انعكاس دهنده واقعيت هاي اجتماعي هستند ونمي توانند درشكل دادن به آنها سهمي داشته باشند."



كلوني درپاسخ به اين اظهارنظر كه فيلم وي و فيلم " كوهستان بروكبك " درزمره فيلمهاي موفق درگيشه به شمار نمي روند ، گفت:" مفهوم فيلمهاي موفق درگيشه درحال تغييراست. من اگرفيلمم را دردهه 70 ارائه مي دادم بي ترديد با موفقيت بيشتري در گيشه مواجه مي شد."



از آنجاييكه تنديس اسكاربهترين هنرپيشه نقش مكمل زودتر ازجوايز بهترين فيلمنامه نويس وبهترين كارگردان اهداء شد ، كلوني به خوبي پيش بيني كرد كه با دريافت اين جايزه بي ترديد جوايز بعدي را ازدست خواهد داد ودررشته بهترين كارگردان وبهترين فيلمنامه نويس جايگاهي نخواهد داشت.