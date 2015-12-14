واحدهای تولیدی همدان۴۱۱پروانه کاربرد علامت استاندارداجباری گرفتند

آناهیتا رفعت جو در گفتگو با مهر اظهار داشت: واحدهای تولیدی همدان ۴۵ پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی بااعتبار یک‌ساله نیز دریافت کرده‌اند که اعتبار آن‌ها به ۳ سال تمدید خواهد شد.

وی بابیان اینکه معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد استان همدان: پروانه کاربرد علامت استاندارد از این به بعد بااعتبار ۳ ساله صادر خواهد شد، گفت:بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد، مدت اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد شامل اجباری و تشویقی به ۳ سال افزایش یافت.

رفعت جو با اشاره به اینکه پیش‌ازاین بر اساس مصوبات همین شورا، اعتبار پروانه‌های کاربرد علامت استاندارد یک سال تعیین‌شده بود، گفت: این مصوبه موجب تسریع و تسهیل ارائه خدمات سازمان استاندارد می‌شود.

رفعت جو با اشاره به اینکه علامت استاندارد ایران نشانگر تعهد تولیدکننده یا عرضه‌کننده محصول به رعایت ضوابط و موازین و استمرار انطباق مشخصات کالا با استانداردهای ملی است، افزود: در صورت تداوم کیفیت و استمرار شرایط و پرداخت تعرفه‌های قانونی برای هر دوره ۳ ساله پروانه کاربرد علامت استاندارد قابل تمدید است.

وی بابیان اینکه واحدهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران مجاز خواهند بود از علامت استاندارد ایران برای معرفی محصولات خود استفاده کنند، گفت: رعایت نکردن الزامات استاندارد موجب پیگرد قانونی و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد خواهد شد.