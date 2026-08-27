اصلاحات شهرک ۱۳۲ هکتاری طلاییه در کمیسیون ماده ۵ تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر امجدی عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: آخرین اصلاحات نقشه کاربریهای شهرک ۱۳۲ هکتاری طلاییه پس از انجام بررسیهای کارشناسی، در کمیسیون ماده ۵ آذربایجان شرقی مطرح و به تصویب رسید.
وی افزود: اصلاح و تثبیت کاربریهای پیشبینیشده از الزامات مهم در مسیر توسعه و آمادهسازی این پروژه است و تصویب نقشه اصلاحی، امکان ورود شهرک به مراحل بعدی اجرایی و تحقق برنامههای توسعهای را فراهم میکند.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای آذربایجان شرقی ادامه داد: تصویب اصلاحات نقشه کاربریها، ضمن تعیین دقیقتر چارچوب توسعه شهرک، شرایط را برای برنامهریزی منسجمتر در اجرای زیرساختها و سایر مراحل پروژه فراهم خواهد کرد.
امجدی با اشاره به پیگیری فرآیندهای فنی و تخصصی پروژه خاطرنشان کرد: سازمان همیاری شهرداریهای استان با هماهنگی دستگاههای ذیربط، روند تکمیل الزامات فنی و اخذ مجوزهای مورد نیاز را دنبال میکند تا فرآیند آمادهسازی شهرک ۱۳۲ هکتاری با سرعت بیشتری پیش برود.
وی تأکید کرد: هدف از این اقدامات، فراهم کردن بستر لازم برای اجرای منسجم مراحل بعدی پروژه و استفاده از ظرفیتهای پیشبینیشده در شهرک طلاییه است.
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