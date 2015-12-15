جشنواره موسیقی محلی در علی آباد کتول برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امورفرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان، مدیر کل این دستگاه اجرایی با اعلام این خبر گفت: با توجه به برنامه ریزی جهت اجرای جشنواره های بومی ومحلی شهرستانی و با هدف برگزاری متمرکزجشنواره های استانی، تقویم زمانبندی اجرای این جشنواره ها درسالجاری بسته شده و در این راستا جشنواره بومی، محلی شهرستانی درعلی آباد کتول به اجرا درخواهد آمد.

ابراهیم کریمی گفت: این جشنواره ها که در راستای جذب گردشگر وترویج وتبلیغ جذابیت های استان گلستان برنامه ریزی شده اند، با همکاری فرمانداری ها و شهرداری ها، اداره فرهنگ وارشاد اسلامی، ورزش وجوانان ، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی گلستان برگزار می شوند.

وی با اشاره به اینکه میراث فرهنگی گلستان به عنوان دبیرخانه این جشنواره ها فعالیت می کند، افزود: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته تاپایان سال جشنواره هایی دراستان برگزار می شود.

کریمی درادامه به برگزاری جشنواره مرکبات دی ماه امسال دربندرگز، جشنواره صنایع دستی بهمن ماه درآق قلا و جشنواره بازی های بومی و محلی اسفند ماه امسال درکردکوی اشاره داشت.

مدیر کل میراث فرهنگی گلستان، برنامه های جانبی جشنواره موسیقی محلی علی آباد کتول را برشمرد و گفت: برگزاری نمایشگاه توانمندی های صنایع دستی و کشاورزی شهرستان علی آباد کتول، اجرای بازی های بومی- محلی علی آباد کتول، اجرای موسیقی های سنتی شهرستان علی آباد در ۹ گروه شامل ۶ گروه کتولی، یک گروه سیستانی، یک گروه ترکمن ویک گروه خراسانی از برنامه هایی است که دراین جشنواره به اجرا درمی آیند.

وی درپایان اظهار امیدواری کرد: با اجرای جشنواره های بومی ومحلی ضمن رونق بخشیدن به توانمندی های شهرستانی و ترویج واشاعه توانمندی های بومی ومحلی، گام های ارزنده ای درراستای جذب گردشگر داخلی وخارجی برداشته شده ورونق بیش ازپیش استان حاصل شود.