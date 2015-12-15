به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی، مؤید حسینی صدر، نماینده مردم خوی در مجلس در تذکر ماده ۷۹ در واکنش به اظهارات کوچکزاده اظهار داشت: روز گذشته بنده در خصوص مناطق آزاد و جاماندن منطقه خوی از مسیر توسعه تذکری دادم. در همین حین، آقای پیرمؤذن به من گفت «استعفا دهید». بنده هم جواب ایشان را دادم و مخاطب من، فرد دیگری نبود.
وی افزود: به نظر من، بزرگترین کفر این است که فردی خود را متعهدتر، ولایتمدارتر و مؤمنتر از بقیه بداند.
نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات کوچکزاده مبنی بر اینکه نماینده تذکردهنده از همه دولتها حمایت میکند، تصریح کرد: هر جا که دولت در مسیر درست و حمایت از محرومان حرکت کند، بنده از دولتها حمایت میکنم.
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