حقوق شیعیان نیجریه حفظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه آیت الله العظمی حسین نوری همدانی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
با تأسف فراوان این روزها شاهد حوادث ناگوار در کشور نیجریه که حاکی از سختگیری و حملات شدید به شیعیان و دبیرکل جامعه اسلامی آن کشور جناب آقای شیخ ابراهیم زکزاکی هستیم.
ما ضمن محکوم کردن این اقدام، بر ضرورت حفظ حقوق مسلمانان و شیعیان و لزوم مجازات عناصر خودسر نظامی و آزادی و مداوای فوری شیخ زکزاکی و دیگر آسیب دیدگان تأکید میکنیم و حفظ وحدت مسلمانان را در شرایط کنونی در مقابله با گروههای تفرقهانگیز تکفیری، سلفی و بوکوحرام را لازم میدانیم و از دولت نیجریه میخواهیم تمام تلاش خود را برای مبارزه با دشمنان اصلی خود یعنی بوکوحرام قرار بدهد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
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