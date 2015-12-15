حقوق شیعیان نیجریه حفظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه آیت الله العظمی حسین نوری همدانی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با تأسف فراوان این روزها شاهد حوادث ناگوار در کشور نیجریه که حاکی از سخت‌گیری و حملات شدید به شیعیان و دبیرکل جامعه اسلامی آن کشور جناب آقای شیخ ابراهیم زکزاکی هستیم.

ما ضمن محکوم کردن این اقدام، بر ضرورت حفظ حقوق مسلمانان و شیعیان و لزوم مجازات عناصر خودسر نظامی و آزادی و مداوای فوری شیخ زکزاکی و دیگر آسیب دیدگان تأکید می‌کنیم و حفظ وحدت مسلمانان را در شرایط کنونی در مقابله با گروه‌های تفرقه‌انگیز تکفیری، سلفی و بوکوحرام را لازم می‌دانیم و از دولت نیجریه می‌خواهیم تمام تلاش خود را برای مبارزه با دشمنان اصلی خود یعنی بوکوحرام قرار بدهد.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته