به گزارش خبرنگار مهر، عباس مقتدایی در پایان جلسه علنی امروز مجلس و در تذکر شفاهی به وزیر نیرو گفت: از این وزارتخانه درخواست داریم مصوبات نُه‌گانه شورای عالی آب را برای احیای زاینده‌رود پیگیری کنند و به مجلس گزارش دهند.

وی همچنین با تذکر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه، موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را با جدیت پیگیری کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: وزارت تعاون و کار همچنین در رابطه با قراردادهای موقت کار که به ۳ و یک ماه نیز کاهش یافته است، پیگیری و مسئله را حل کنند.

مقتدایی همچنین خطاب به رئیس‌جمهور بر لزوم توجه به گفتمان انقلاب اسلامی در برنامه ششم توسعه تاکید کرد.



