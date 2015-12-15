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۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۲۰

نماینده اصفهان در تذکر شفاهی:

دولت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی رادر سال ۹۵اجرا کند

دولت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی رادر سال ۹۵اجرا کند

نماینده مردم اصفهان بر لزوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مقتدایی در پایان جلسه علنی امروز مجلس و در تذکر شفاهی به وزیر نیرو گفت: از این وزارتخانه درخواست داریم مصوبات نُه‌گانه شورای عالی آب را برای احیای زاینده‌رود پیگیری کنند و به مجلس گزارش دهند.

وی همچنین با تذکر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه، موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را با جدیت پیگیری کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: وزارت تعاون و کار همچنین در رابطه با قراردادهای موقت کار که به ۳ و یک ماه نیز کاهش یافته است، پیگیری و مسئله را حل کنند.

مقتدایی همچنین خطاب به رئیس‌جمهور بر لزوم توجه به گفتمان انقلاب اسلامی در برنامه ششم توسعه تاکید کرد.

 


 

کد مطلب 3000599

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