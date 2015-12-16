عوامل وحدت شکن در تقابل با آرامش بشریت هستند/ هنر وحدت آفرین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نجفعلی میرزایی شامگاه سه‌شنبه در مراسم افتتاحیه کارگاه جشنواره ملی پوستر وحدت که با حضور ۹۰ طراح مطرح کشوری در سالن آفتاب مسجد مقدس جمکران برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: هم الهیات هنر و هم هنر الهیاتی هر دو از موضوعات با اهمیت هستند و در واقع هنر فعلی الهی و هنرمند نیز به دنبال ترسیم این فعل الهی است.

وی بیان داشت: هیچ اثر هنری چه خوب و چه بد وجود ندارد که فعل صورتگری آن؛ فعل تکوینی خدایی نباشد و خداوند در حقیقت اولین و بزرگ‌ترین هنرمند است و از طرفی هنر خداوند جامع و فراگیر بر همه موجودات هستی و هنری خالقانه است و هنرمند نیز مصورانه آیات و مخلوقات الهی را به نمایش در می‌آورد.

هنر وحدت آفرین است

مشاور رئیس جامعه المصطفی العالمیه با بیان اینکه در خصوص رابطه هنر و موضوع وحدت می‌توان عنوان داشت که فعل هنر وحدت آفرین است، افزود: هنرمند نیز به صورت ذاتی وحدت آفرین است مگر اینکه این آفرینش‌گری را ارزان بفروشد.

حجت الاسلام میرزایی ادامه داد: موضوعاتی همانند نظم، زیبایی، عدل و هنر در بطن خود وحدت تکوینی را به همراه دارند و کار هنرمند نیز در حقیقت تعمیق مفاهیم بسته و گرفتار در اذهان مشوش برای عموم مردم است و هنرمندان رسالت دارند تا این مفاهیم بلند الهی را به قلم بیاورند و صورتگری کند.

وی تأکید کرد: تمامی مفاهیم الهی و معبودی قابلیت آن را دارند تا در بی‌‌‌نهایت صورتگری‌ها و تصاویر؛ جلوه کنند و در موضوع وحدت نیز این امر صدق می‌کند و باید عنوان داشت اثر بخشی یک تصویر به مراتب از بیان سخن در خصوص آن موضوع تاثیرگذاری بیشتری دارد.

استاد حوزه و دانشگاه، با بیان اینکه خداوند تصاویر ذهنی را در قرآن کریم القا نمی‌کند، بلکه آن‌ها را برای بشر تصویرگری کرده است، افزود: قرآن کریم کتابی صورتگرایانه است چرا که خالق قرآن مصور است.

وی گفت: سید قطب در ابتدای کتاب خود با عنوان «آفرینش هنری در قرآن» آورده است که در سن ۷ سالگی حافظ قرآن کریم بودم و وقتی مادرم که وی هم حافظ قرآن بود، این آیه از قرآن کریم را تلاوت می‌کرد که انسان‌ها عبادت خداوند را در لب پرتگاه‌‌ رها می‌کنند در ذهن خود فردی را درنوک قله یک کوه بلند تصور می‌کردم که هر لحظه ممکن است سقوط کند و این آیه در حقیقت چنین تصویری را در ذهن یک فرد ۷ ساله خلق کرده است که نشان از مصور بودن آیات الهی است.

حجت الاسلام میرزایی عنوان کرد: هنر یعنی مشاهده فعل الهی و بر قلم آوردن آیات الهی است و هیچ هنری از این مقوله خارج نیست.

وحدت یک موضوع تشریعی صرف یا فقهی و سیاسی نیست

مشاور رئیس جامعه المصطفی العالمیه افزود: موضوع وحدت یک موضوع تشریعی صرف یا فقهی و سیاسی نیست؛ بلکه یک مقوله الهی است و باید عنوان کرد که تمام اجزای هستی دارای یک منطق است.

وی ادامه داد: وحدت امروز از جمله نیازهای وجودی انسان‌ها است و عوامل وحدت شکن در تقابل با آرامش بشریت هستند و فعل آن‌ها در پیکر جامعه واگرایی ایجاد می‌کند.

حجت الاسلام میرزایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مخابره تصویر جان باختن کودک سوری در کنار دریا، ابراز داشت: در این ماجرا دیدیم که این تصویر در کمترین زمان ممکن به تصویر اول جهان تبدیل شد و تأثیرات بسیار فراوانی در بین مجامع مختلف داشتو مفاهیم بسیاری را به انسان‌ها منتقل کرد.

استاد حوزه و دانشگاه، تأکید کرد: تصویر و صورتگری به مراتب تاثیرگذاری آن از کلام و سخن بیشتر است و به همین دلیل هنرمندان رسالت سنگینی بر عهده دارند تا موضوعات مختلف را در یک اثر خلاقانه به جامعه ارائه دهند.