هنرمندان به موضوعات جهان اسلام توجه جدی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، علی کمیلی ظهر چهارشنبه در دومین روز از برگزاری کارگاه ملی پوستر وحدت که با حضور 90 طراح مطرح کشوری در قم برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: پرداختن به موضوعات جهان اسلام یکی از مسائلی است که هنرمندان ما امروز باید به آن توجه داشته باشند که لازمه آن آگاهی از رویدادهایی است که در جهان اسلام در حال وقوع است.

دبیر اتحادیه بین المللی امت واحده با بیان اینکه توجه به امر وحدت در میان جامعه اسلامی، ضروری است، افزود: تا زمانی که مسلمین دارای دشمنان مشترک هستند عقل حکم می‌کند که در فضایی آرام و بدون درگیری با هم زندگی کنند.

کمیلی با بیان اینکه نباید اجازه دارد تا وحدت در بین امت اسلام مخدوش شود، ابراز داشت: مقام معظم رهبری در خصوص وحدت اسلامی تأکید فراوانی دارند و در این زمینه تفسیر بسیار دقیقی دارند که منظور از وحدت عقب نشینی از اعتقادات نیست.

وی اضافه کرد: وحدتی که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند و باید در میان مسلمین برقرار باشد از آن جهت است که چون دشمنان مشترکی در بین امت اسلام وجود دارد باید راه نفوذ را برای اختلاف افکنی آنها ببندیم.

دشمنان از هر راه و روشی برای ضربه زدن به اسلام استفاده می‌کنند

دبیر اتحادیه بین المللی امت واحده با بیان اینکه دشمنان از هر راه و روشی برای ضربه زدن به اسلام استفاده می‌کنند، عنوان کرد: باید در این شرایط حساس مراقب توطئه‌های دشمنان باشیم و سعی کنیم مجموعه اقدامات ما ضربه‌ای به اسلام و وحدت بین مسلمین وارد نکند.

وی گفت: امروز می‌بینیم که دشمنان اسلام برای اختلاف افکنی علیه شیعیان و اهل تسنن تلاش‌های بسیاری انجام می‌دهند و سعی می‌کنند به هر ترفندی شده به اهداف شوم خود دست یابند.

کمیلی با اشاره بر تأکید قرآن کریم بر موضوع وحدت بیان داشت: به فرموده قرآن کریم وحدت قدرت آفرین است و دشمنان اسلام نیز به این موضوع پی برده‌اند و به دنبال اختلاف افکنی هستند.