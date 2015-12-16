ابراهیم بهادرانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کمیته اقتصادی ستاد پساتحریم تاکنون چندین جلسه داشته ولی برخی از مصوبات این ستاد، در سایه تصویب مصوبه ظالمانه کنگره آمریکا برای محدودیت در تردد و سفر به ایران رفته است.

دبیر کمیته اقتصادی پساتحریم اتاق تهران افزود: ستاد پساتحریم تاکنون سه کمیته تخصصی تشکیل داده که هر یک در حال بررسی مشکلات و موانع پیش روی پذیرش سرمایه گذاران در ایران هستند و مشغول رایزنی برای برطرف کردن قوانین زائد هستند، این در حالی است که قصد داریم که هیات‌ها را ساپورت کنیم تا به نفع منافع ملی ایران، در کشور سرمایه گذاری کنند؛ این ساپورت هم به مفهوم از بین بردن موانع و مشکلات پیش روی کسب و کار رقابتی در ایران است.

وی تصریح کرد: البته تمام هیات‌های خارجی که به ایران آمدند، هنوز منتظر اعلام رسمی لغو تحریم‌ها هستند. در کنار این، ما مسئولان دولتی را نیز به این ستاد دعوت کرده و در جلسات آن، تلاش داریم تا موانع پیش روی بخش غیردولتی در اقتصاد ایران را برداریم.

بهادرانی همچنین پیش از این اعلام کرده بود که فهرستی از شرکت‌های صاحب صلاحیت و صاحب نام که کیفیت کار بالایی دارند، تهیه شده و به هیات‌های خارجی معرفی می‌شوند تا بتوان به صورت مستقیم، سرمایه گذاران خارجی را به بدنه اصلی و کارآمد اقتصاد ایران معرفی کرد.

وی تصریح کرد: اگر صرفا روی جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی متمرکز شویم، راه به جایی نخواهیم برد و باید علاوه بر آن در حوزه جلب سرمایه‌گذاری خارجی برای بازار بورس و فاینانس نیز اقدام کرد.

به گفته بهادرانی، در حوزه قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی اشکالاتی وجود دارد که این دو نهاد قصد دارد با دید کارشناسی به آن بپردازد و پیشنهادهای عملیاتی را به دولت ارائه دهد.