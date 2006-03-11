بهداشت رواني كودك قبل از تولد پايه ريزي مي شود

دكتر فربد فدايي ، روانپزشك در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، گفت: عدم تفاهم والدين ، فقر و اعتياد ، مهمترين عوامل برهم زننده بهداشت رواني كودكان در ايران هستند.

وي با بيان اينكه پايه بهداشت رواني كودكان قبل از تولد آنها گذاشته مي شود ، افزود: بسياري از بيماريهاي رواني ممكن است جنبه ژنتيكي داشته باشد و اگر فرد در گزينش همسر دقت نكند بديهي است كه امكان ابتلاء فرزند وي به برخي از بيماري هاي رواني با منشاء ژنتيك بالا رود.

فدايي ، وجود تفاهم و هماهنگي بين پدر و مادر را دليل ديگري بر ريشه داشتن بهداشت رواني در دوران قبل از تولد كودك دانست و تصريح كرد: زن و مردي كه از روي علاقه با يكديگر ازدواج كرده باشند طبعاً محيط مناسبي را براي تربيت فرزند ايجاد خواهند كرد.

استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران با تاكيد بر اهميت برنامه ريزي براي صاحب فرزند شدن ، يادآور شد: يك كودك ناخواسته مطمئناً از همان آغاز با سوء رفتار والدين روبرو مي شود.

وي با اشاره به نقش آموزگاران در بهداشت رواني كودكان، خاطر نشان كرد: معلمان با توجه به همه كودكان و كوشش براي پرورش استعدادهاي آنان در بهداشت رواني كودكان نقش دارند. بي توجهي به آنها، ترجيح دادن دانش آموزان از روي ظاهر و شغل پدر ، از عوامل ايجاد اختلال رواني در نوجوانان است.

به گفته فدايي ، اگر همه اين مراحل به خوبي طي شود ، آنگاه با جواني روبرو هستيم كه با اعتماد به نفس و با توجه به مقررات و موازين اجتماعي ، آمادگي ورود به جامعه را دارد.



