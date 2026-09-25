قاچاقچی سیگار و اسانس تنباکو در یاسوج ۱۰۹ میلیارد تومان جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی اظهار کرد: پرونده حمل و مباشرت در قاچاق تعداد ۸ میلیون و ۳۸۰ هزار نخ سیگار خارجی و ۲ هزار و ۵۰۰ لیتر اسانس مایع تنباکو به ارزش یک هزار و ۹۰ میلیارد ریال در شعبه چهارم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یاسوج رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، انجام استعلامات لازم از دستگاه‌های مرتبط و گمرک استان و احراز تخلف، به دلیل عدم ارائه مدارک قانونی و گمرکی، علاوه بر ضبط کالاهای مکشوفه به نفع دولت، متهم را به پرداخت یک هزار و ۷۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه خودروی حامل کالا متعلق به شخصی غیر از مباشر جرم بوده است، شعبه بر اساس قوانین جاری حکم به رفع توقیف خودرو صادر کرد.

لقمانی تصریح کرد: با این حال، معادل ارزش کارشناسی وسیله نقلیه به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال به جریمه متهم اضافه شد و مجموع جزای نقدی این پرونده به یک هزار و ۹۰ میلیارد و ۱۶۶ میلیون ریال رسید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: این میزان جریمه معادل بیش از ۱۰۹ میلیارد تومان است و علاوه بر آن، کالاهای مکشوفه نیز به نفع دولت ضبط شده است.

وی بیان کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این محموله را از یک دستگاه تانکر که به صورت جاسازی‌شده حمل می‌شد، کشف و ضبط کردند و پرونده برای رسیدگی و صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال شد.