کشف ۸.۴ تن زغال غیرمجاز در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی ماسوری عصر امروز جمعه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان در راستای صیانت از عرصه‌های ملی و برخورد با متخلفان، موفق به کشف و ضبط ۸ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم زغال غیرمجاز در سطح استان شده است.

وی افزود: مقابله با تهیه و حمل غیرمجاز زغال از جمله اقدامات یگان حفاظت در راستای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و صیانت از جنگل‌ها و مراتع استان است.

بازگشت بیش از ۷۳۰ هکتار اراضی ملی به دولت

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با تخریب و تصرف اراضی ملی، تصریح کرد: در این مدت بیش از ۷۳۰ هکتار از اراضی ملی از چنگال متصرفان خارج و به دولت بازگردانده شده است.

ارجاع بیش از ۳۳۰ پرونده تخریب و تصرف به مراجع قضایی

ماسوری ادامه داد: طی شش‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۳۳۰ پرونده در زمینه تخریب و تصرف اراضی ملی تشکیل شده که مجموع مساحت این پرونده‌ها بالغ بر ۹۳۰ هکتار است.

وی گفت: این پرونده‌ها برای رسیدگی و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده‌اند و با متخلفان و متصرفان اراضی ملی مطابق قوانین و مقررات برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

برخورد قاطع با متعرضان به منابع طبیعی

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با تأکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان و متجاوزان به عرصه‌های ملی، هشدار داد: یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان با تمام توان و ظرفیت عملیاتی خود در برابر هرگونه تخریب، تصرف و تعرض به انفال و سرمایه‌های ملی ایستادگی خواهد کرد.

ماسوری افزود: اجازه داده نخواهد شد سودجویان و متخلفان با اقدامات غیرقانونی، منابع طبیعی و حقوق نسل‌های آینده را مورد تعرض قرار دهند و پرونده متخلفان پس از تشکیل برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

فراخوان برای گزارش تخلفات منابع طبیعی

وی از عموم مردم، طبیعت‌دوستان و هم‌استانی‌ها خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله تهیه و حمل غیرمجاز زغال، قطع درختان، تخریب و تصرف اراضی ملی، تغییر کاربری، آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع، بوته‌سوزی و سایر تخلفات مرتبط با منابع طبیعی، مراتب را از طریق شماره‌های رایگان ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان تأکید کرد: شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی هستند و مشارکت مردم در اعلام به‌موقع تخلفات، نقش مهمی در پیشگیری از تخریب و حفظ و حراست از جنگل‌ها، مراتع و اراضی ملی استان دارد.