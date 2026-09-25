کشف ۸.۴ تن زغال غیرمجاز در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی ماسوری عصر امروز جمعه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در ششماهه نخست سال ۱۴۰۵، یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان در راستای صیانت از عرصههای ملی و برخورد با متخلفان، موفق به کشف و ضبط ۸ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم زغال غیرمجاز در سطح استان شده است.
وی افزود: مقابله با تهیه و حمل غیرمجاز زغال از جمله اقدامات یگان حفاظت در راستای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و صیانت از جنگلها و مراتع استان است.
بازگشت بیش از ۷۳۰ هکتار اراضی ملی به دولت
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مقابله با تخریب و تصرف اراضی ملی، تصریح کرد: در این مدت بیش از ۷۳۰ هکتار از اراضی ملی از چنگال متصرفان خارج و به دولت بازگردانده شده است.
ارجاع بیش از ۳۳۰ پرونده تخریب و تصرف به مراجع قضایی
ماسوری ادامه داد: طی ششماهه نخست سال جاری، بیش از ۳۳۰ پرونده در زمینه تخریب و تصرف اراضی ملی تشکیل شده که مجموع مساحت این پروندهها بالغ بر ۹۳۰ هکتار است.
وی گفت: این پروندهها برای رسیدگی و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شدهاند و با متخلفان و متصرفان اراضی ملی مطابق قوانین و مقررات برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
برخورد قاطع با متعرضان به منابع طبیعی
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با تأکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان و متجاوزان به عرصههای ملی، هشدار داد: یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان با تمام توان و ظرفیت عملیاتی خود در برابر هرگونه تخریب، تصرف و تعرض به انفال و سرمایههای ملی ایستادگی خواهد کرد.
ماسوری افزود: اجازه داده نخواهد شد سودجویان و متخلفان با اقدامات غیرقانونی، منابع طبیعی و حقوق نسلهای آینده را مورد تعرض قرار دهند و پرونده متخلفان پس از تشکیل برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
فراخوان برای گزارش تخلفات منابع طبیعی
وی از عموم مردم، طبیعتدوستان و هماستانیها خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله تهیه و حمل غیرمجاز زغال، قطع درختان، تخریب و تصرف اراضی ملی، تغییر کاربری، آتشسوزی جنگلها و مراتع، بوتهسوزی و سایر تخلفات مرتبط با منابع طبیعی، مراتب را از طریق شمارههای رایگان ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان تأکید کرد: شمارههای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ بهصورت شبانهروزی آماده دریافت گزارشهای مردمی هستند و مشارکت مردم در اعلام بهموقع تخلفات، نقش مهمی در پیشگیری از تخریب و حفظ و حراست از جنگلها، مراتع و اراضی ملی استان دارد.
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