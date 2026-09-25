به گزارش خبرنگار مهر، عباس بیگدلی جمعه‌شب در جمع مردم اسفرورین با اشاره به پیگیری مطالبات و مسائل این شهر اظهار کرد: تلاش شده است مشکلات و نیازهای اسفرورین در حوزه‌های مختلف با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت تقویت امکانات آتش‌نشانی اسفرورین گفت: برای تأمین خودروی آتش‌نشانی این شهر حدود ۲۳ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم تاکستان در مجلس افزود: تقویت تجهیزات امدادی و آتش‌نشانی از نیازهای مهم منطقه است و این موضوع در راستای افزایش آمادگی برای حوادث و ارائه خدمات بهتر به مردم پیگیری شده است.

بیگدلی همچنین درباره وضعیت راه‌های منطقه اظهار کرد: موضوع بهسازی و روکش راه‌ها نیز در حال پیگیری است و حدود چهار تا پنج کیلومتر از مسیرهای مورد نیاز برای روکش در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اهمیت وضعیت راه‌های ارتباطی منطقه گفت: بهسازی مسیرهای ارتباطی از مطالبات جدی مردم است و تلاش می‌شود با تأمین اعتبار، روند اجرای این اقدامات سرعت بگیرد.

نماینده مردم تاکستان در مجلس همچنین به موضوع تعریض محور شال ـ اسفرورین اشاره کرد و گفت: این طرح نیز از جمله پروژه‌هایی است که پیگیری آن در دستور کار قرار دارد.

بیگدلی تأکید کرد: بهبود راه‌های ارتباطی منطقه می‌تواند نقش مهمی در تسهیل رفت‌وآمد مردم و ارتقای ایمنی مسیرها داشته باشد.

وی با اشاره به برگزاری دیدار مردمی در اسفرورین گفت: ارتباط مستقیم با مردم و شنیدن مطالبات آنها، زمینه شناسایی دقیق‌تر مشکلات و پیگیری آنها از دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند.

نماینده مردم تاکستان در مجلس خاطرنشان کرد: مطالبات مطرح‌شده از سوی مردم باید در مسیر قانونی و از طریق دستگاه‌های مسئول دنبال شود تا بتوان برای رفع مشکلات منطقه اقدامات عملی انجام داد.

بیگدلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه فرهنگ ایثار و فداکاری اظهار کرد: حفظ یاد و نام شهدا و ترویج فرهنگ ایثار باید در جامعه مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: امروز نیز خدمت به مردم، مسئولیت‌پذیری و تلاش برای حل مشکلات جامعه از مصادیق مهم مسئولیت اجتماعی است و همه مسئولان باید در این مسیر تلاش کنند.

