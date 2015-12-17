اقتصاد مقاومتی راه حل مشکلات است/ توجه به زندگی سلمان فارسی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی قبل از ظهر پنج‌شنبه در اولین جشنواره سلمان فارسی ویژه تحقیقات علوم اسلامی انسانی که با حضور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران و مسئول دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا و جمعی از محققان در مدرسه امام موسی کاظم(ع) برگزار شد، اظهار داشت: زندگی سلمان فارسی دارای سه مرحله بود که هر کدام دارای پیام‌ها و نکته‌هایی است که می‌تواند برای ما به خصوص جوانان الگو و سرمشق باشد.

وی ابراز داشت: مرحله اول زندگانی سلمان فرسی جست‌و‌جو درمورد آئین حق و علم آموزی و عشق به پیامبر(ص) است. سلمان فارسی فردی زرتشتی بود که به دین مسیحیت گرایش یافت و به همین دلیل با مخالفت پدرش روبه‌رو شد.

استاد سطوح عالی حوزه ادامه داد: سلمان فارسی در دومین دوره زندگی‌اش به محضر پیامبر گرامی اسلام(ص) رسید و پس از رحلت رسول خدا استاندار مدائن شد و بسیار ساده زندگی کرد.

وی تصریح کرد: سلمان فارسی به بردگی تن داد اما تسلیم نشد و در مسیر عشق از هیچ چیز فروگذار نکرد و این صحابه پیامبر در محضر حضرت محمد(ص) و پس از آن امام علی(ع) علم آموزی کرد.

آیت الله مکارم شیرازی یادآور شد: سلمان فارسی در دوره سوم زندگانی خود در هر مکان و محفلی فضائل امام علی(ع) را بیان می‌کرد.

لزوم استفاده از فرصت علم آموزی و فراگیری آن

این مرجع تقلید شیعیان اظهار کرد: پیامبر گرامی اسلام(ص) می‌فرمایند که سلمان فارسی گنجی است که هرچقدر از آن برداشته شود پایان نمی‌یابد.

وی با اشاره به پیام‌های زندگی سلمان فارسی بیان کرد: انسان نباید چشم و گوش بسته تسلیم محیط شود. باید عقل خود را حاکم کند و اگر همه بیراهه رفتند ولی او راه راست را در پیش بگیرد.

آیت الله مکارم شیرازی ابراز داشت: انسان نباید استاد لایق را‌‌‌ رها کند بلکه تا می‌شود باید از او علم آموزی کرده و از محضرش بهره ببرد.

وی تصریح کرد: قبل از انقلاب اسلامی جوانان نمی‌توانستند مبانی اسلام را به درستی فرابگیرند اما به برکت پیروزی انقلاب اسلامی امروز کتب و منابع بسیاری وجود دارد که شایسته است آن‌ها را فراگرفته و از این فرصت استفاد کنیم.

هرگز اسلام بر ایران تحمیل نشد

این مفسر قرآن کریم با اشاره به چگونگی وارد شدن اسلام در ایران، اظهار کرد: قبل از ورود اسلام به ایران انوشیروان برای حفظ حکومت خود بسیاری از مخالفان خود را شکنجه می‌کرد و مردم از این وضع خسته شده بودند.

وی در این زمینه با بیان اینکه هرگز اسلام بر ایران تحمیل نشد، ادامه داد: سلمان فارسی ۱۶ تا ۱۷ سال در مدائن‌ ایران حکومت کرد و بسیار ساده زندگی کرد و در آن زمان که مردم از ظلم حکومت خسته شده بودند اسلام وارد ایران شد و گرایش بیشتر ایرانیان به اسلام مرهون سلمان فارسی است.

آیت الله مکارم شیرازی عنوان کرد: سلمان فارسی نشان داد که فرد والامقام نیز می‌تواند ساده زندگی کند. ما باید اقتصاد مقاومتی را از سلمان فارسی الگو بگیریم و عزا گرفتن برخی رسانه‌ها از گران شدن میوه در شب یلدا هیچ نگرانی ندارد.

مرجع تقلید شیعیان تصریح کرد: خیال نکنید بعد از شرایط برجام مشکلات برطرف می‌شود. ما باید منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی را عملی کنیم.

وی تأکید کرد: عادت کردن به زندگی ساده کار سختی نیست و ما باید در برابر دشمنان بر زندگی ساده عادت کنیم.

امروز ایران قدرت منطقه است

آیت الله مکارم شیرازی اظهار داشت: امروز نام ایران همه جا می‌درخشد و ما قدرت منطقه هستیم و مشکلاتی نیز داریم که باید آن را حل کنیم.

وی در پایان تصریح کرد: زندگانی سلمان فارسی درس بزرگی برای همه ما اعم از استاندار، وزیر و رئیس جمهور دارد و باید از آن الگو بگیریم.