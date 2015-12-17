به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز پنج‌شنبه در بازار ۹۱۵ هزارتومان، طرح جدید ۹۱۴ هزارتومان، نیم سکه ۴۶۶ هزار تومان، ربع سکه ۲۵۹ هزار تومان و سکه گرمی ۱۶۸ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۳ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۰۶۸ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۶۵۸ تومان، هر یورو را ۳۹۸۰ تومان، هر پوند را ۵۴۸۰ تومان، لیر ترکیه ۱۲۶۵ تومان و درهم امارات را ۱۰۰۲ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز پنج‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)