رضایی: بیش از ۸۰ پروژه با اعتبار ۶۸۳ میلیارد تومان در گیلانغرب اجرا شد

حشمت رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، بهویژه شهید جمهور آیتالله رئیسی، اظهار کرد: فرصت مسئولیت و جایگاهی که در نظام جمهوری اسلامی در اختیار مدیران قرار گرفته، فرصتی برای خدمت شبانهروزی به مردم است و هیچ خدمتی منت بر مردم ندارد، چرا که همه مسئولان موظف به خدمتگزاری و پیگیری مطالبات مردم هستند.
فرماندار گیلانغرب با تأکید بر ضرورت تعامل و هماهنگی میان مسئولان شهرستان و استان افزود: از ابتدای آغاز مسئولیتم در شهرستان بر این باور بودهام که توسعه گیلانغرب نیازمند تعامل، همراهی و هماهنگی میان مجموعه مدیریتی شهرستان و استان است و خوشبختانه امروز در شرایط مطلوبی از این نظر قرار داریم.
وی از حمایتها و پیگیریهای امام جمعه، اعضای شورای تأمین و مدیران شهرستان قدردانی کرد و گفت: امام جمعه شهرستان در حوزههای مختلف، چه در شهرستان، چه در استان و چه در سطح ملی، هرجا نیاز به حمایت بوده همراهی و هرجا نیاز به نقد و تذکر بوده، دغدغههای مردم را مطرح کرده است.
رضایی ادامه داد: به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان وظیفه داریم از ظرفیتهای مختلف برای حل مشکلات مردم و ارتقای شاخصهای توسعه استفاده کنیم و در این مسیر حمایتهای استاندار کرمانشاه و نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی نقش مؤثری داشته است.
فرماندار گیلانغرب با بیان اینکه خدمات انجامشده متعلق به نظام جمهوری اسلامی و مردم است، عنوان کرد: هیچ مدیری نباید خدمات نظام را به نام خود تمام کند، چرا که همه ما نمایندگان جمهوری اسلامی و خدمتگزار مردم هستیم.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه راههای مواصلاتی شهرستان گفت: طی یک سال گذشته شاخص راههای مواصلاتی گیلانغرب از حدود ۹۳ درصد به ۹۹ درصد افزایش یافته و در این مدت حدود ۱۰۰ کیلومتر از راههای شهرستان مورد توجه و اقدام قرار گرفته است.
رضایی همچنین از ارتقای شاخص اجرای طرحهای روستایی خبر داد و افزود: میانگین اجرای طرحهای روستایی در استان حدود ۶۹ درصد است که این شاخص در گیلانغرب طی یک سال گذشته به حدود ۶۵ درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به رویکرد شهرستان در حوزه محرومیتزدایی اظهار کرد: بیش از ۶۵ درصد اعتبارات روستایی شهرستان در بخشهای اصلی عمرانی و زیرساختی هزینه شده و تلاش مجموعه مدیریتی این است که منابع موجود بیش از گذشته در مسیر توسعه زیرساختها و محرومیتزدایی قرار گیرد.
فرماندار گیلانغرب با اشاره به برنامههای هفته دولت گفت: امسال بیش از ۸۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۸۳ میلیارد تومان در شهرستان برنامهریزی شده که بخشی از این پروژهها در ایام هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
رضایی افزود: اعتبارات هفته دولت امسال نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد افزایش داشته و در حوزه عمران روستایی حدود ۲۵ میلیارد تومان، عمران شهری ۱۰۴ میلیارد تومان و حوزههای بینشهری ۳۷۴ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.
وی تأکید کرد: این اعتبارات را کافی نمیدانیم و همچنان پیگیری مطالبات مردم، جذب منابع جدید و استفاده از ظرفیتهای ملی و استانی را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مرز سومار گفت: با همکاری و همراهی مسئولان شهرستان، استان و دستگاههای ملی، مرز سومار به عنوان مرز اربعینی فعال شد و برای سال آینده نیز با افق پذیرش ۱۰۰ هزار زائر، پیگیری زیرساختهای مورد نیاز در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: توسعه زیرساختهای مرز سومار میتواند زمینه رونق اقتصادی و توسعه منطقه را بیش از گذشته فراهم کند و این موضوع با جدیت در حال پیگیری است.
فرماندار گیلانغرب همچنین از آغاز پیگیری برای اجرای پروژه بهسازی و تعریض محور قلاجه به اسلامآبادغرب خبر داد و گفت: این پروژه از مطالبات مهم مردم منطقه است و تلاش میکنیم روند اجرای آن با جدیت دنبال شود.
رضایی با اشاره به پیگیری طرح سامانه گرمسیری، موضوع کولبری و بهرهمندی شهرستان از مزایای مرزنشینی عنوان کرد: موضوع کولبری و بهرهمندی مردم گیلانغرب از مزایای مرزی در سطح ملی در حال پیگیری است و امیدواریم این شهرستان نیز از ظرفیتها و مزایای پیشبینیشده در این طرح بهرهمند شود.
وی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات موجود در حوزه آب و زیرساختها خاطرنشان کرد: همه تلاش مجموعه مدیریتی شهرستان این است که مطالبات مردم را در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری و بخش قابل توجهی از مشکلات را برطرف کند.
فرماندار گیلانغرب تصریح کرد: در مواردی که تحقق کامل مطالبات مردم نیازمند زمان بیشتری است نیز تلاش میکنیم دستکم روند اجرایی و پیگیری آنها آغاز شود تا مسائل و مشکلات شهرستان در مسیر حل شدن قرار گیرد.
رضایی در پایان بر تداوم پیگیری برای جذب منابع جدید و استفاده از ظرفیتهای استانی و ملی تأکید کرد و گفت: هدف مجموعه مدیریتی شهرستان، استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود برای توسعه گیلانغرب، تقویت زیرساختها و پاسخگویی به مطالبات مردم است.
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