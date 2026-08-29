۲۰۸ اثر قرآنی در ششمین دوره کتاب سال بررسی شد؛ ۴ اثر برگزیده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد نقیب ظهر شنبه در آیین اختتامیه ششمین دوره کتاب سال قرآنی و چهاردهمین همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی اظهار کرد: در این دوره مجموعاً ۲۰۸ اثر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که از این تعداد ۱۷۵ عنوان کتاب و ۳۳ رساله دکتری بود.



وی افزود: پس از طی مراحل ارزیابی و بررسی آثار، سه کتاب و یک رساله دکتری به عنوان آثار برگزیده ششمین دوره کتاب سال قرآنی معرفی شدند و در کنار آن یک اثر با موضوع مقاومت و یک اثر قرآنی در حوزه کودکان نیز به عنوان آثار شایسته دریافت جایزه ویژه انتخاب شدند.



نقیب ادامه داد: در بخش ناشران نیز انتشارات آستان قدس رضوی به عنوان ناشر نمونه این دوره برگزیده شد و در مراسم پایانی از صاحبان آثار و مجموعه‌های منتخب با اهدای لوح و هدایا تجلیل به عمل آمد.



رئیس ستاد برگزاری ششمین دوره کتاب سال قرآنی و چهاردهمین همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی گفت: برگزاری جایزه تخصصی کتاب سال قرآنی با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از آثار ارزشمند در حوزه قرآن و تفسیر شکل گرفت و تلاش شد خلأ موجود در زمینه ارزیابی و معرفی آثار برجسته این حوزه برطرف شود.



کتاب سال قرآنی برای شناسایی آثار برجسته شکل گرفت



وی با اشاره به پیشینه برگزاری این رویداد افزود: ایده برگزاری جایزه تخصصی کتاب سال قرآنی حدود هفت تا هشت سال پیش مطرح شد و نخستین دوره آن در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم برگزار شد و پس از آن این برنامه در سطح سراسری استمرار پیدا کرد.



نقیب تصریح کرد: چهاردهمین همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی نیز با محور مطالعات علوم انسانی قرآن‌بنیان برگزار شد و در این رویداد از پژوهشگران و آثار برگزیده تقدیر خواهد شد.



وی با اشاره به فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم اظهار کرد: این مجموعه تنها دانشگاه تخصصی قرآن کریم و تمام‌وقت کشور در این زمینه به شمار می‌رود و فعالیت‌های آموزشی آن در ۱۸ دانشکده در ۱۶ استان کشور دنبال می‌شود.



رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ادامه داد: تمامی دانشکده‌های این دانشگاه به صورت موقوفه فعالیت می‌کنند و پنج دانشکده نیز در پی سفر رهبر شهید انقلاب اسلامی به استان‌های مختلف و درخواست‌های مردمی ایجاد شده‌اند.



وی افزود: در حال حاضر حدود پنج هزار دانشجو در رشته‌های مرتبط با تفسیر و علوم قرآنی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند و تاکنون نزدیک به ۳۰ هزار نفر از دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم فارغ‌التحصیل شده‌اند.



دانشگاه قرآن فعالیت خود را در ۱۶ استان دنبال می‌کند



نقیب در ادامه به بخشی از فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات انجام‌شده، تدوین و انتشار ترجمه مبسوط قرآن کریم با رویکرد اخلاقی، سیاسی و اجتماعی است که طی دو تا سه سال گذشته با همکاری استاد صفوی دنبال شده است.



وی افزود: این ترجمه پس از تدوین، برای بررسی، ارزیابی و رفع اشکالات در اختیار ۱۷ نفر از مترجمان و استادان مطرح کشور قرار گرفت و پس از طی این مراحل، به تازگی منتشر شده است.



رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم بیان کرد: این ترجمه بر اساس تفسیر المیزان تنظیم شده و تلاش شده است محتوای آن با رویکردهای اخلاقی، سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.



وی تصحیح جدید تفسیر فرات کوفی را از دیگر اقدامات علمی دانشگاه عنوان کرد و افزود: مجموعه‌ای از مقالات درباره دیدگاه‌ها و روش تفسیری رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز در چارچوب فعالیت‌های علمی و پژوهشی این دانشگاه منتشر شده است.



نقیب خاطرنشان کرد: مجموعه فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در کنار برگزاری رویدادهایی همچون کتاب سال قرآنی و همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی، در راستای توسعه مطالعات تخصصی قرآن و تفسیر دنبال می‌شود.



آثار برگزیده کتاب سال قرآنی تجلیل شدند



در پایان آیین ششمین دوره کتاب سال قرآنی و چهاردهمین همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی، از برگزیدگان این دو رویداد علمی و قرآنی با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.



در این مراسم همچنین از آثار و برگزیدگانی که در بخش‌های مختلف کتاب سال قرآنی، جایزه ویژه و همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی انتخاب شده بودند، تقدیر به عمل آمد.