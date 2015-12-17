مشکلات تجار و بازرگانان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در بازدیدی که پیش از ظهر امروز پنجشنبه از سوی استاندار کرمانشاه و هیئت همراه به اتفاق سایر مسئولان از بازارچه مرزی سومار به عمل آمد مشکلات بازرگانان و تجار این منطقه بررسی شد.

در این بازدید رسمی جمعی از تجار از ظرفیت اندک جاده دسترسی به سومار برای تردد کامیون شکایت داشتند، همچنین کندی روند صادات کالا از مرز سومار به دلیل تاخیر در وصول اظهار نامه‌های گمرکی از دیگر گلایه‌های تجار بود.

استاندار کرمانشاه در جریان این بازدید تسریع در روند ساماندهی بازارچه مرزی سومار را مورد تاکید قرار داد و گفت: ساماندهی این بازارچه یکی از اولویت‌های استانداری است.

در جریان این بازدید فرماندار گیلانغرب از صادرات ۳۰ میلیون دلاری کالا به کشور عراق از طریق بازارچه مرزی سومار خبر داد و گفت: روند ساماندهی بازارچه مرزی سومار باید با شدت بیشتری دنبال شود تا تجار و بازرگانان با آسودگی به کار خود بپردازند.