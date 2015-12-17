وضعیت اقتصاد کشور نابسامان است/ ضرورت تقویت همدلی و همزبانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز پیش از ظهر پنجشنبه در گردهمایی ائمه جمعه استان سمنان که درسالن اجتماعات شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان برگزار شد، با تاکید بر اینکه۱۴ سال استکبار جهانی در بوق های رسانه ای قلدر بودن ایران را تبلیغ می کرد، بیان داشت: با خروج پرونده ایران از شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، ظلم مضاعف و غیرانسانی از گردن ایران اسلامی برداشته شد.

وی با تاکید بر اینکه باید این موفقیت دولت تدبیر و امید را در برابر استکبار جهانی، شکر گذار باشیم، گفت: استکبار، ایران اسلامی را کشوری معرفی می کرد که حرف مجامع بین المللی را گوش نمی دهد، ولی با خروج پرونده ایران از شورای حکام آژانس انرژی اتمی، دنیا حقانیت ایران اسلامی را پذیرفت.

ملت ایران اسلامی از جنگ ترسی ندارد

مقام عالی دولت در استان سمنان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص تلاش مجاهدانه تیم ایران در مذاکرات هسته ای عنوان کرد: تصمیم اخیر کشورهای قدرتمند دنیا و پذیرش خروج پرونده ایران از شورای حکام برای همیشه، نشان از به نتیجه رسیدن تلاش تیم مذاکره کننده ایرانی دارد.

خباز با تاکید بر اینکه حمله نظامی به کشوری که در منشور سازمان ملل متحد جزو فصل هفتم قرار گرفته اجتناب ناپذیر بوده است، گفت: ملت غیور ایران اسلامی از جنگ ترسی ندارد، ولی عاقلانه این است که نباید زیرساخت های کشور را در معرض خطر بیندازیم.

وی با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان همدلی و همزبانی از سوی مقام معظم رهبری گفت: حفظ همدلی به دلیل شرایط اقتصادی و همچنین حساسیت دو انتخابات امسال مدنظر رهبری بوده است.

وضعیت اقتصاد کشور از شرایط زمان جنگ نابسامان تر است

استاندار سمنان همچنین از کاهش درآمدهای نفتی دولت یازدهم با توجه به کاهش قیمت جهانی هر بشکه تا ۳۰ دلار خبر داد و گفت: وضعیت اقتصاد امسال از شرایط کشور در زمان جنگ تحمیلی نابسامان تر است.

خباز با تاکید بر اینکه میزان فروش نفت و کاهش قیمت آن در دولت تدبیر و امید اداره کشور را دچار مشکل کرده است، بر نیاز همدلی تمام بخش های کشور تاکید کرد.

وی در خاتمه با اشاره به این مطلب که دعوت از مردم برای حضور در انتخابات از دیگر ثمرات همدلی و همزبانی است، تصریح کرد: وقتی شرایط اقتصادی جامعه و مردم مناسب نباشد، ممکن است گرایشی برای حضور در انتخابات نداشته باشند.

در این گردهمایی که با حضور آیت الله شاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان سمنان، امامان جمعه شهرهای مختلف استان با موضوع شعار سال با نگاه انتخابات آتی برگزار شد در خصوص ساخت و مرمت مدارس علمیه، تربیت نیروهای حوزوی، تکمیل پروژه های عمرانی، تکمیل مصلاها، ایجاد صنایع تبدیلی برای رونق اقتصادی و رفع بیکاری، افزایش اعتبار نهادهای فرهنگی بحث و تبادل نظر شد.