همدلی مردم استان سمنان بی نظیر است/عقلانیت  لازمه مدیریت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی پیش از ظهر پنجشنبه در گردهمایی ائمه جمعه استان سمنان که درسالن اجتماعات شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان برگزار شد، افزود: از مسئولان می خواهیم به دنبال حفظ وحدت باشند و از تفرقه افکنی پرهیز کنند.

وی استان سمنان را از نظر وحدت ممتاز دانست و گفت: برگزاری نمازجمعه در این استان باید وحدت آفرین باشد.

عضو مجلس خبرگان با اشاره به انتصاب محمد رضا خباز به عنوان استاندار سمنان افزود: وی اصلاح طلبی متدین و در خط رهبری است.

آیت الله شاهچراغی عقلانیت و تدین را لازمه مدیریت دانست و تصریح کرد: همه باید اینگونه مسئولان را پشتیبانی کنیم.

وی همچنین در خاتمه با اشاره به استعفای حجت الاسلام سیدمحمود ترابی امام جمعه دامغان، گفت: وی مردمی ترین امام جمعه استان و فردی خدمتگزار بود.

در این گردهمایی که با حضور محمد رضا خبار استاندار سمنان و امامان جمعه شهرهای مختلف استان با موضوع شعار سال با نگاه انتخابات آتی برگزار شد در خصوص ساخت و مرمت مدارس علمیه، تربیت نیروهای حوزوی، تکمیل پروژه های عمرانی، تکمیل مصلاها، ایجاد صنایع تبدیلی برای رونق اقتصادی و رفع بیکاری، افزایش اعتبار نهادهای فرهنگی بحث و تبادل نظر شد.