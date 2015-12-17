تجهیز پایگاههاو مدارس بین راهی قزوین برای امدادرسانی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی ظهر پنجشنبه در جلسه مدیریت بحران شهرستان قزوین که در فرمانداری برگزار شد اظهارداشت: با توجه به این که شهرستان قزوین در مسیر ارتباطی استانهای جنوبی و مرکز کشور به شمال و شمالغرب، آزاد راههای قزوین، رشت و قزوین، کرج قرار دارد و این مسیرها همواره از محورهای پرتردد کشور محسوب می شود ضرورت افزایش آمادگی دستگاههای مسئول در اجرای طرح های امدادی در مواقع اضطراری دو چندان می شود.

فرماندار قزوین تصریح کرد: قزوین از جمله ۱۱ استان برفگیر و سردسیر کشور محسوب می شود و با داشتن ۱۱ گردنه از جمله کوهین، قسطین لار و بهرام آباد و محور آزاد راه قزوین – زنجان و مناطق صعب العبور الموت و طارم سفلی در شهرستان قزوین ایجاب می کند تا آمادگی دستگاههای امدادی افزایش یابد تا در صورت بروز حوادث غیر مترقبه بتوان بخوبی امداد رسانی کرد.

وی با اشاره به سابقه بروز حوادث غیرمترقبه در شهرستان قزوین از جمله بارش برف و وقوع کولاک اخیر افزود: به منظور افزایش هماهنگی و مدیریت حوادث در مواقع ضروری شش نقطه پرحادثه در محورهای مواصلاتی قزوین به رشت، قزوین به تاکستان و قزوین به الموت درشهرستان قزوین شناسایی شده است.

موسوی بر لزوم تجهیز پایگاهها، مساجد و مدارس بین راهی تاکید کرد و گفت: برای امداد رسانی مطلوب به مردم باید آمادگی کامل داشته باشیم تا درصورت لزوم با کمبود امکانات و اقلام ضروری مواجه نشویم.

وی اضافه کرد: در این راستا تخصیص سهمیه نفت برای سوخت رسانی بموقع به روستاها، اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم در زمینه کاهش پیامدهای حوادث غیر مترقبه و هماهنگی دستگاههای نظارتی، خدماتی و امدادی از دیگر موضوعاتی است که در اجرای طرح امداد زمستانی باید مورد توجه قرار گیرد.

از حرکت شتابزده در مواقع بحرانی جلوگیری می کنیم

رضا گروسی سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری قزوین هم در این جلسه گفت: در کنار پیش بینی وامدادرسانی باید موضوع پیشگیری هم در مدیریت حوادث مورد توجه جدی قرار گیرد و در این راستا استفاده از تجربه سالهای گذشته و شناخت جامع نیروهای امدادی نسبت به حوزه فعالیت خود از دیگر مسایلی است که در کاهش آسیب های ناشی از حوادث غیرمترقبه موثر است.



سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری قزوین یادآورشد: پرهیز از رفتارهای شتابزده و تقویت روحیه همکاری در میان دستگاههای مختلف در مدیریت حوادث باید در دستور کار قرار گیرد و با شناسایی تمامی امکانات و ظرفیت های موجود در مناطق مختلف و جلب همکاری مردم در مواقع ضروری به مدیریت بهتر حوادث کمک کنیم.

گروسی یادآورشد: طرح زمستانی استان در قالب ۱۸ مصوبه تهیه و تدوین و به دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران ارسال شده است که از مسئولان انتظار داریم با مطالعه دقیق آن برای اجرا آماده باشند.

در ادامه این جلسه شهرداران، بخشداران و مسئولان ادارات راه و شهرسازی، شرکت نفت، هلال احمر، اورژانس و نیروی انتظامی گزارشی از فعالیت های انجام شده در حادثه بارش برف و وقوع کولاک اخیر ارائه کردند.