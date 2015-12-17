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۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۷:۴۵

تا پایان امسال؛

پوشش بیمه دام عشایر اردبیل به ۴۰ درصد می‌رسد

پوشش بیمه دام عشایر اردبیل به ۴۰ درصد می‌رسد

اردبیل – مدیرکل امور عشایری استان اردبیل گفت: تا پایان سال جاری پوشش بیمه دام عشایر این استان به ۴۰ درصد خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، قادر هنرمند عصر پنج‌شنبه در جلسه ستاد راهبردی توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان روستایی و عشایر اردبیل تصریح کرد: در مدت یک سال گذشته درصد بیمه دام را از ۱۲ به ۳۲ افزایش دادیم و تا پایان سال نیز به ۴۰ درصد خواهیم رساند.

وی با اذعان به اینکه عشایر استان یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار واحد دامی دارند این رقم را قابل‌توجه دانست و دست‌یابی به آن را در سایه فعالیت هشت کارگزاری عشایر عنوان کرد.

مدیرکل امور عشایری استان با تأکید به پراکندگی جغرافیایی عشایر استان افزود: درواقع این تشکل‌های عشایری هستند که می‌توانند به عشایر دسترسی داشته باشند و پوشش بیمه را عهده‌دار شوند

هنرمند به کسب رتبه نخست توسط استان اردبیل در پوشش دام عشایر اشاره و تأکید کرد: در مقابل ما برای بیمه انسانی کارگزاری نداریم و لازم است بیمه اجتماعی روستایی نسبت به ایجاد حداقل هفت کارگزاری به ما مجوز بدهند.

وی در خصوص فعالیت برخی کارگزاری‌های عشایری بیمه اجتماعی افزود: متأسفانه به دلیل دوری مسیر عشایر رغبت به استفاده از خدمات این کارگزاری‌ها ندارند.

مدیرکل امور عشایری استان بابیان اینکه تاکنون از ۱۵ هزار خانوار عشایر فقط هزار و ۱۲۰ خانوار بیمه شده است، متذکر شد: درصورتی‌که کارگزاری به ما اختصاص یابد تا ۵۰ درصد جمعیت عشایر را می‌توانیم تحت پوشش بیمه درآوریم.

کد مطلب 3002631
محمد میرزایی ناطق

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