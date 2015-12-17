به گزارش خبرنگار مهر، قادر هنرمند عصر پنج‌شنبه در جلسه ستاد راهبردی توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان روستایی و عشایر اردبیل تصریح کرد: در مدت یک سال گذشته درصد بیمه دام را از ۱۲ به ۳۲ افزایش دادیم و تا پایان سال نیز به ۴۰ درصد خواهیم رساند.

وی با اذعان به اینکه عشایر استان یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار واحد دامی دارند این رقم را قابل‌توجه دانست و دست‌یابی به آن را در سایه فعالیت هشت کارگزاری عشایر عنوان کرد.

مدیرکل امور عشایری استان با تأکید به پراکندگی جغرافیایی عشایر استان افزود: درواقع این تشکل‌های عشایری هستند که می‌توانند به عشایر دسترسی داشته باشند و پوشش بیمه را عهده‌دار شوند

هنرمند به کسب رتبه نخست توسط استان اردبیل در پوشش دام عشایر اشاره و تأکید کرد: در مقابل ما برای بیمه انسانی کارگزاری نداریم و لازم است بیمه اجتماعی روستایی نسبت به ایجاد حداقل هفت کارگزاری به ما مجوز بدهند.

وی در خصوص فعالیت برخی کارگزاری‌های عشایری بیمه اجتماعی افزود: متأسفانه به دلیل دوری مسیر عشایر رغبت به استفاده از خدمات این کارگزاری‌ها ندارند.

مدیرکل امور عشایری استان بابیان اینکه تاکنون از ۱۵ هزار خانوار عشایر فقط هزار و ۱۲۰ خانوار بیمه شده است، متذکر شد: درصورتی‌که کارگزاری به ما اختصاص یابد تا ۵۰ درصد جمعیت عشایر را می‌توانیم تحت پوشش بیمه درآوریم.