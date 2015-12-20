چقازردی مدیرعامل بانک سپه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکمی که از سوی علی طیب نیا صادر شده، آمده است: «نظر به تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی، به موجب این حکم به این سمت منصوب می شوید. امیدوارم در سایه عنایت حق تعالی، با همفکری و همدلی کارکنان کوشای بانک سپه و همکاری با نهادهای تخصصی مرتبط، در نیل به اهداف و برنامه های آن بانک و پیشرفت و تعالی همه جانبه مادی و معنوی دولت تدبیر و امید، پیروز و سربلند باشید.

همکاری، همدلی و همراهی در این ماموریت دسته جمعی شرط موفقیت است. عزت، توفیق و سربلندی جنابعالی را در انجام ماموریت‌های محوله از خداوند منان مسالت می نمایم.»

به گزارش مهر، سید کامل تقوی نژاد پیش از این مدیرعامل بانک سپه بود.