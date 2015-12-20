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۲۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۱۱

با حکم وزیر اقتصاد ؛

چقازردی مدیرعامل بانک سپه شد

چقازردی مدیرعامل بانک سپه شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی بانک‌ها در حکمی، محمدکاظم چقازردی را به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک سپه منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکمی که از سوی علی طیب نیا صادر شده، آمده است: «نظر به تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی، به موجب این حکم به این سمت منصوب می شوید. امیدوارم در سایه عنایت حق تعالی، با همفکری و همدلی کارکنان کوشای بانک سپه و همکاری با نهادهای تخصصی مرتبط، در نیل به اهداف و برنامه های آن بانک و پیشرفت و تعالی همه جانبه مادی و معنوی دولت تدبیر و امید، پیروز و سربلند باشید.

همکاری، همدلی و همراهی در این ماموریت دسته جمعی شرط موفقیت است. عزت، توفیق و سربلندی جنابعالی را در انجام ماموریت‌های محوله از خداوند منان مسالت می نمایم.»

به گزارش مهر، سید کامل تقوی نژاد پیش از این مدیرعامل بانک سپه بود.

کد مطلب 3004816

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